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Antalyada Birinci xanım Mehriban Əliyeva və Əminə Ərdoğandan səmimi görüntülər (FOTO)

Gündəm Xəbər 11 Noyabr 2026 19:04 (UTC +04:00)
Antalyada Birinci xanım Mehriban Əliyeva və Əminə Ərdoğandan səmimi görüntülər (FOTO)
Foto: AZƏRTAC
Aləmdə Nəsib
Aləmdə Nəsib
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Bakı. Trend:

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Antalyada Ekspo Mərkəzində BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 31-ci sessiyasının (COP31) Liderlər Sammiti keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib.

Trend xəbər verir ki, sammitdə iştirak edən Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban Əliyeva və qızı Leyla Əliyeva Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın xanımı Əminə Ərdoğanla səmimi görüş keçirib.

Birinci xanım Mehriban Əliyeva və Əminə Ərdoğan Sammitin kuluarlarında səmimi söhbət ediblər. Həmin anları təqdim edirik.

Antalyada Birinci xanım Mehriban Əliyeva və Əminə Ərdoğandan səmimi görüntülər (FOTO)
Antalyada Birinci xanım Mehriban Əliyeva və Əminə Ərdoğandan səmimi görüntülər (FOTO)

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