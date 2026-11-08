Azərbaycan Mərkəzi Bankı tender elan edib

Bakı.Trend:
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Uptime Institute Tier II Design sertifikatının satın alınması ilə bağlı tender elan edib.
Tenderdə iştirak haqqı 350 manat təşkil edir.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər təkliflərini 2026-cı il dekabrın 2-si saat 17:00-dək (GMT+4) təqdim etməlidirlər. Tender zərflərinin açılışı da həmin gün saat 17:00-da (GMT+4) keçiriləcək.
Əlaqələndirici şəxs: Abdulla Böyükişiyev.
Tel.: (+994) 10 239 23 80.
E-poçt: [email protected]
Ünvan: AZ1014, Bakı şəhəri, Rəşid Behbudov küçəsi, 90.