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Azərbaycan Mərkəzi Bankı tender elan edib

İqtisadiyyat Xəbər 8 Noyabr 2026 22:31 (UTC +04:00)
Azərbaycan Mərkəzi Bankı tender elan edib
Foto: AI generated
Aytac Şirəliyeva
Aytac Şirəliyeva
İqtisadi jurnalist Bütün xəbərlər

Bakı.Trend:

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Uptime Institute Tier II Design sertifikatının satın alınması ilə bağlı tender elan edib.

Tenderdə iştirak haqqı 350 manat təşkil edir.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər təkliflərini 2026-cı il dekabrın 2-si saat 17:00-dək (GMT+4) təqdim etməlidirlər. Tender zərflərinin açılışı da həmin gün saat 17:00-da (GMT+4) keçiriləcək.

Əlaqələndirici şəxs: Abdulla Böyükişiyev.

Tel.: (+994) 10 239 23 80.

E-poçt: [email protected]

Ünvan: AZ1014, Bakı şəhəri, Rəşid Behbudov küçəsi, 90.

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