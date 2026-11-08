Hörmüz boğazının açılması təklifi qüvvədə qalır - İran XİN

Bakı. Trend:
İranın ABŞ-yə Hörmüz boğazının açılması ilə bağlı irəli sürdüyü iki günlük təklif qüvvədə qalır. Vaşinqton bütün cəbhələrdə müharibənin dayandırılması da daxil olmaqla, Tehranın tələblərini yerinə yetirəcəyi təqdirdə bunun nəticələrini görəcək.
Bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
“Amerikalı seçicilər öz seçimlərini etdilər. İndi növbə Ağ Evindir. İki günlük təklifimiz qüvvədə qalır: bütün cəbhələrdə müharibənin dayandırılması da daxil olmaqla, tələblərimizi yerinə yetirin və nəticələrini görün. Ya da müharibəni seçin və ayıq-sayıq, döyüşlərdə möhkəmlənmiş döyüşçülərimizin sizə necə cəhənnəm yaşadacağının şahidi olun”, – deyə nazir bildirib.
Noyabrın 1-də Əraqçi bildirib ki, vasitəçilərlə Hörmüz boğazının açılması ilə bağlı iki günlük plan üzrə məsləhətləşmələr davam edir, lakin hələlik yekun nəticə yoxdur.