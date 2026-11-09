ABŞ İranın nizamlanma ilə bağlı tələblərini qəbuledilməz hesab edir - Rubio

Bakı. Trend:
ABŞ administrasiyası İranın nizamlanma ilə bağlı Birləşmiş Ştatlara ünvanladığı tələblərini qəbuledilməz, bəzi hallarda isə qəzəbləndirici və qeyri-real hesab edir.
Bu barədə ABŞ-ın dövlət katibi Marko Rubio G7 ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşünün keçiriləcəyi Parisə yola düşməzdən əvvəl jurnalistlərlə söhbətində qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, danışıqlar ciddi nəticələr vermir.
“Hazırda İranla danışıqlar o qədər də məhsuldar deyil, çünki İranın tələbləri sadəcə qəbuledilməz deyil, bəzi hallarda qəzəbləndirici, absurd və tamamilə qeyri-realdır”, – deyə o bildirib.