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ABŞ İranın nizamlanma ilə bağlı tələblərini qəbuledilməz hesab edir - Rubio

Dünya xəbərləri Xəbər 9 Noyabr 2026 03:08 (UTC +04:00)
Rubio
Foto: Süni intellekt

Bakı. Trend:

ABŞ administrasiyası İranın nizamlanma ilə bağlı Birləşmiş Ştatlara ünvanladığı tələblərini qəbuledilməz, bəzi hallarda isə qəzəbləndirici və qeyri-real hesab edir.

Bu barədə ABŞ-ın dövlət katibi Marko Rubio G7 ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşünün keçiriləcəyi Parisə yola düşməzdən əvvəl jurnalistlərlə söhbətində qeyd edib.

Onun sözlərinə görə, danışıqlar ciddi nəticələr vermir.

“Hazırda İranla danışıqlar o qədər də məhsuldar deyil, çünki İranın tələbləri sadəcə qəbuledilməz deyil, bəzi hallarda qəzəbləndirici, absurd və tamamilə qeyri-realdır”, – deyə o bildirib.

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