İmişlidəki qəzada ölən və xəsarət alanların kimliyi bilindi (YENİLƏNİB)

Bakı. Trend:
İmişlidə baş verən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində iki nəfər ölüb, daha iki nəfər xəsarət alıb.
Əldə etdiyimiz məlumata görə, qəza nəticəsində minik avtomobilinin sürücüsü, 1988-ci il təvəllüdlü Həsən Həsənov və sərnişin, 1980-ci il təvəllüdlü Gülrəng Əliyeva vəfat edib.
Hadisə zamanı minik avtomobilinin digər sərnişini, 1981-ci il təvəllüdlü Mənsur Rzayev və yük avtomobilinin sürücüsü, 1982-ci il təvəllüdlü Emin Ələkbərov xəsarət alıblar.
12:20
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İmişli-Kürdəmir avtomobil yolunun İmişli rayonunun Ağaməmmədli kəndi ərazisindən keçən hissəsində yük və minik avtomobillərinin iştirakı ilə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, nəticədə iki nəfər ölüb.
Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə, hadisə ilə bağlı nazirliyin “112” qaynar telefon xəttinə məlumat daxil olub. Bildirilib ki, qəza nəticəsində vətəndaşlar avtomobildə sıxılmış vəziyyətdə qalıblar.
Məlumatla əlaqədar əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin İmişli Rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin yanğınsöndürən-xilasediciləri cəlb olunub.
Hadisə yerində aparılan araşdırma zamanı qəzanın “DAF” markalı yük və “KİA” markalı minik avtomobillərinin iştirakı ilə baş verdiyi müəyyən edilib.
Yanğınsöndürən-xilasedicilər tərəfindən qəza nəticəsində həlak olan sürücünün (kişi) və sərnişinin (qadın) meyitləri “KİA” markalı avtomobildən çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Hadisə ilə əlaqədar aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.