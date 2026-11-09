Üçrəngli bayrağımızın şanlı tarixi: 108 illik dövlətçilik rəmzi

Bakı, Trend
Noyabrın 9-u Azərbaycanda Dövlət Bayrağı Günü qeyd olunur. Azərbaycan xalqının azadlıq və müstəqillik mübarizəsinin, milli birliyinin və dövlət suverenliyinin rəmzi olan üçrəngli bayrağımızın tarixi bir əsrdən artıq dövrü əhatə edir. Bu bayraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yadigarı olmaqla yanaşı, xalqımızın müstəqil dövlət qurmaq iradəsinin, milli kimliyinin və tarixi varisliyinin təcəssümüdür.
Azərbaycanın üçrəngli Dövlət Bayrağı ilk dəfə 1918-ci il noyabrın 9-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökumətinin iclasında qəbul edilib. Həmin gün Bakıda keçirilən hökumət iclasında təsdiqlənən bayraq Nazirlər Şurasının yerləşdiyi bina üzərində qaldırılıb.
Bayrağın qəbul edilməsi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlətçilik tarixində mühüm hadisələrdən biri idi. Müstəqil Azərbaycanın dövlət rəmzi kimi təsdiqlənən üçrəngli bayraq 1920-ci il aprelinədək dövlət statusunu qoruyub saxlayıb. Lakin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu və ölkənin bolşevik Rusiyası tərəfindən işğalından sonra üçrəngli bayraq dövlət rəmzi kimi istifadədən çıxarılıb.
Üçrəngli bayrağın mənası
Azərbaycanın Dövlət Bayrağı bərabər enli üç üfüqi zolaqdan ibarətdir. Yuxarıdakı mavi zolaq türk mənşəyimizi, milli kimliyimizi, ortadakı qırmızı zolaq müasir cəmiyyət qurmaq, demokratiyanı inkişaf etdirmək və tərəqqiyə nail olmaq istəyimizi, aşağıdakı yaşıl zolaq isə İslam sivilizasiyasına mənsubluğumuzu ifadə edir.
Bayrağın qırmızı zolağının ortasında ağ rəngli aypara və səkkizguşəli ulduz təsvir olunub. Bayrağın eninin uzunluğuna nisbəti 1:2-dir. Bu rənglər və rəmzlər Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərini, tarixi köklərini və gələcəyə baxışını özündə birləşdirir.
Heydər Əliyevin tarixi təşəbbüsü: üçrəngli bayraq Naxçıvanda yenidən dalğalanır
Azərbaycanın müstəqilliyə doğru irəlilədiyi mürəkkəb tarixi mərhələdə üçrəngli bayrağın yenidən dövlət rəmzi kimi bərpasında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xüsusi rolu olub.
1990-cı il noyabrın 17-də Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sessiyasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağının Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Bayrağı kimi qəbul edilməsi barədə qərar qəbul olunub. Həmin sessiyada, eyni zamanda, üçrəngli bayrağın Azərbaycanın rəsmi dövlət rəmzi kimi tanınması üçün Azərbaycan SSR Ali Soveti qarşısında vəsatət qaldırılıb.
Bu qərar Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasına aparan yolda mühüm siyasi və tarixi addımlardan biri oldu. Beləliklə, uzun illər dövlət rəmzi kimi istifadədən kənarda qalan üçrəngli bayraq yenidən rəsmi status qazandı.
1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin vəsatətinə baxaraq üçrəngli bayrağın Azərbaycanın Dövlət Bayrağı kimi qəbul edilməsi haqqında qərar verdi. Həmin il oktyabrın 18-də qəbul edilən Dövlət Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlətçilik ənənələri və dövlət rəmzləri bərpa edildi.
Beləliklə, Naxçıvanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə qəbul edilən tarixi qərar üçrəngli bayrağın bütün Azərbaycan ərazisində yenidən dövlət rəmzi kimi dalğalanmasına yol açdı.
Dövlət Bayrağı Meydanı: milli qürurun ünvanı
Azərbaycanın Dövlət Bayrağına ehtiramın və dövlətçilik rəmzlərinə verilən yüksək dəyərin təcəssümü kimi Bakıda Dövlət Bayrağı Meydanının yaradılması da mühüm tarixi hadisələrdən biridir.
Prezident İlham Əliyev 2007-ci il noyabrın 17-də Bakıda Dövlət Bayrağı Meydanının yaradılması haqqında Sərəncam imzalayıb. Meydanın təməli həmin il dekabrın 30-da Bakının Bayıl qəsəbəsində, Hərbi Dəniz Qüvvələrinin bazasının yaxınlığında qoyulub.
2010-cu il sentyabrın 1-də Dövlət Bayrağı Meydanının təntənəli açılış mərasimi keçirilib. Mərasimdə Prezident İlham Əliyev iştirak edib və Azərbaycanın Dövlət Bayrağı meydana gətirilərək ucaldılıb.
Meydanın yaradılması dövlət rəmzlərinə ehtiramın nümayişi olmaqla yanaşı, Azərbaycanın müstəqilliyinin və suverenliyinin paytaxtın memarlıq simasında təcəssümünə çevrilib.
Dövlət Bayrağı Meydanı paytaxtın mühüm ictimai məkanlarından biri kimi ölkənin tarixi və milli dəyərlərinin təbliğində xüsusi yer tutur. Burada dalğalanan üçrəngli bayraq Azərbaycanın dövlətçilik tarixini, müstəqillik iradəsini və milli qürurunu ifadə edir.
Bayrağımız bu gün Azərbaycanın suverenliyinin rəmzidir
Azərbaycanın üçrəngli bayrağı bu gün ölkənin bütün bölgələrində, dövlət qurumlarının binalarında, diplomatik nümayəndəliklərdə, beynəlxalq tədbirlərdə və idman yarışlarında dalğalanır.
Xüsusilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin tam bərpa olunması ilə dövlət bayrağımızın tarixi torpaqlarımızda ucaldılması onun rəmzi mənasını daha da gücləndirib.
2020-ci ildə Vətən müharibəsində qazanılan tarixi Zəfərdən sonra Azərbaycan bayrağı işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ucaldıldı. 2023-cü ildə həyata keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirlərindən sonra isə Xankəndidə və digər ərazilərdə dövlət suverenliyi tam təmin olundu, üçrəngli bayrağımız həmin ərazilərdə də dalğalandırıldı.
Bu gün Azərbaycan bayrağı yalnız dövlətin rəsmi atributu deyil, həm də xalqımızın müstəqillik uğrunda mübarizəsinin, tarixi yaddaşının və gələcəyə inamının rəmzidir. Noyabrın 9-da qeyd olunan Dövlət Bayrağı Günü hər bir azərbaycanlı üçün milli qürur və dövlətçilik ənənələrinə ehtiram günüdür.