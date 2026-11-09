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ABŞ Ukrayna münaqişəsinin həllində irəliləyiş gözləyir – Rubio

Dünya xəbərləri Xəbər 9 Noyabr 2026 04:21 (UTC +04:00)
ABŞ Ukrayna münaqişəsinin həllində irəliləyiş gözləyir – Rubio
Foto: Marko Rubio/X

Bakı. Trend:

ABŞ-nin dövlət katibi Marko Rubio Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı qarşıdakı danışıqlarda irəliləyiş əldə oluna biləcəyini bildirib.

Bu barədə Marko Rubio jurnalistlərə deyib.

“Bəlkə də sabah Əbu-Dabidə Cared və Stiv orada olarkən müəyyən irəliləyişə nail olmaq mümkün olacaq”, – deyə dövlət katibi bildirib.

O qeyd edib ki, Ukrayna və Avropa üçün təhlükəsizlik zəmanətləri məsələsinin müzakirəsinə başlamaq üçün “münaqişəni aradan qaldırmaq lazımdır”.

“Rusiya-Ukrayna münasibətləri barədə danışdığımız bütün müddət ərzində təhlükəsizlik zəmanətlərinə ehtiyac məsələsi daim gündəmə gətirilib. Müharibədən sonrakı dövrdə Ukraynanın, daha geniş mənada isə Avropa qitəsinin təhlükəsizlik infrastrukturu necə olacaq?”, – deyə Rubio bildirib.

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