Azərbaycanda enerji sektoruna 264 milyon manatdan çox kredit yönəldilib

Bakı. Trend:
Azərbaycanda elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təchizatı sektoruna kredit qoyuluşunun həcmi 2026-cı il sentyabrın sonuna 264,4 milyon manat təşkil edib.
Trend Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) statistik bülletenindəki məlumatlar əsasında hesablama aparıb.
Hesablamaya əsasən, bu ilin sentyabr ayının sonunda sözügedən sektora kredit qoyuluşu avqust ayının sonu ilə müqayisədə 8,5 milyon manat və ya 3,1 faiz azalıb. Belə ki, avqustun sonunda bu göstərici 272,9 milyon manat təşkil edib.
Kreditlərin mülkiyyət növləri üzrə bölgüsünə nəzər saldıqda, sentyabrın sonuna dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrə verilmiş kreditlərin həcminin 222,5 milyon manat olduğu məlum olur. Bu, avqust ayının sonundakı 232,2 milyon manatla müqayisədə 9,7 milyon manat və ya 4,2 faiz azalma deməkdir.
Özəl müəssisələrə verilmiş kreditlərin həcmi isə əks istiqamətdə dəyişib. Belə ki, bu göstərici avqustun sonundakı 40,8 milyon manatdan sentyabrın sonunda 41,9 milyon manata yüksəlib. Nəticədə özəl müəssisələr üzrə kredit qoyuluşu 1,1 milyon manat və ya 2,7 faiz artıb.
Qısamüddətli kreditlər 27,1 milyon manat olub
Kreditlərin müddət strukturunda qısamüddətli kreditlərin həcmi 2026-cı il avqustun sonundakı 28,6 milyon manatdan sentyabrın sonunda 27,1 milyon manata düşüb. Beləliklə, bir ay ərzində 1,5 milyon manat və ya 5,2 faiz azalma qeydə alınıb.
Sentyabrın sonuna qısamüddətli kreditlərin 11,7 milyon manatı dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrin, 15,4 milyon manatı isə özəl müəssisələrin payına düşüb.
Avqust ayı ilə müqayisədə dövlət müəssisələrinin qısamüddətli kreditləri 14,4 milyon manatdan 11,7 milyon manata enib. Bu, 2,7 milyon manat və ya 18,8 faiz azalma deməkdir. Özəl müəssisələrə verilmiş qısamüddətli kreditlər isə 14,2 milyon manatdan 15,4 milyon manata yüksələrək 1,2 milyon manat və ya 8,5 faiz artıb.
Valyuta strukturuna görə, sentyabrın sonunda qısamüddətli kreditlərin 22,7 milyon manatı manatla, 4,4 milyon manatı isə xarici valyutada verilib.
Manatla qısamüddətli kreditlərin həcmi avqust ayının sonundakı 23,9 milyon manatla müqayisədə 1,2 milyon manat və ya 5 faiz azalıb. Xarici valyutada kreditlər isə 4,7 milyon manatdan 4,4 milyon manata düşüb. Bu, 300 min manat və ya 6,4 faiz azalma deməkdir.
Uzunmüddətli kreditlər 237,3 milyon manat təşkil edib
Uzunmüddətli kreditlərin həcmi 2026-cı il sentyabrın sonuna 237,3 milyon manat olub. Avqustun sonunda bu göstərici 244,4 milyon manat təşkil edib. Beləliklə, uzunmüddətli kreditlər bir ay ərzində 7,1 milyon manat və ya 2,9 faiz azalıb.
Uzunmüddətli kreditlərin 210,9 milyon manatı dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrin, 26,5 milyon manatı isə özəl müəssisələrin payına düşüb.
Avqust ayı ilə müqayisədə dövlət müəssisələrinin uzunmüddətli kreditləri 217,8 milyon manatdan 210,9 milyon manata enib. Özəl müəssisələrə verilmiş uzunmüddətli kreditlərin həcmi isə 26,5 milyon manat səviyyəsində qalıb.
Valyuta bölgüsünə əsasən, sentyabrın sonunda uzunmüddətli kreditlərin 22,3 milyon manatı manatla, 215 milyon manatı isə xarici valyutada verilib.
Manatla uzunmüddətli kreditlərin 22,2 milyon manatı özəl müəssisələrin, 0,1 milyon manatı dövlət müəssisələrinin payına düşüb. Xarici valyutada uzunmüddətli kreditlərin isə 210,8 milyon manatı dövlət, 4,3 milyon manatı özəl müəssisələrə verilib.
Manatla uzunmüddətli kreditlərin həcmi avqustun sonundakı 22,4 milyon manatla müqayisədə 22,3 milyon manata, xarici valyutada olan uzunmüddətli kreditlər isə 221,9 milyon manatdan 215 milyon manata düşüb.
Beləliklə, 2026-cı ilin sentyabrında elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təchizatı sektoruna ümumi kredit qoyuluşunun azalması həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli kreditlərin həcminin kiçilməsi ilə müşayiət olunub. Eyni zamanda, dövlət müəssisələrinə verilmiş kreditlərin azalması, özəl müəssisələrə kredit qoyuluşunun isə artması diqqət çəkib.