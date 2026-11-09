Şuşa qarlı, ağappaq səhərə oyandı – Türkiyəli səfirdən paylaşım (FOTO)

Bakı. Trend:
Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Birol Akgün Şuşanın qarlı görüntüsünü əks etdirən paylaşım edib.
Səfir bu barədə "X" sosial media hesabında yazıb:
“Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın tarixi Qarabağ səfərindən sonra bu səhər Şuşa qarlı, bəyaz bir səhərə oyandı. Doğan səhər günəşi isə Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının parlaq gələcəyinə dair ruhumuzdakı sevinc və ümidi işıqlandırır”.
Xatırladaq ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Zəfər Günü münasibətilə noyabrın 8-də Azərbaycana səfər edib. Səfər çərçivəsində Şuşada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüş keçirib.