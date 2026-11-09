İran Almaniyaya 40 il öncəki səhvini xatırladıb

Bakı. Trend:
İran kimyəvi silahların ən böyük qurbanı olaraq bu məsələni diqqətdə saxlayır.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, bunu nazirliyin mətbuat katibi İsmayıl Bəqai bazar ertəsi (9 noyabr) Tehranda keçirilən mətbuat konfransında Kütləvi İnformasiya Vasitələrində İranın nüvə silahlarından istifadə etməsi ilə əlaqədar məsələyə münasibət bildirərkən deyib.
“İran kütləvi qırğın silahları ilə əlaqədar bütün öhdəliklər və bütün sənədlərə üzv ölkə olaraq diqqət mərkəzində saxlayır”, -deyə o qeyd edib.
Bəqai bildirib ki, İran-İraq müharibəsi zamanı Səddam Hüseyn hökumətinə kimyəvi silahlar verən Almaniya cavabdeh olmalıdır. Dəyər verdiyi prinsiplərə inanan ölkə heç vaxt kütləvi qırğın silahlarından istifadə etməz.
Xatırladaq ki, ABŞ-İran münasibətlərində növbəti gərginlik iyulun 8-də başlayıb. Həmin gün ABŞ Silahlı Qüvvələri Vaşinqton və Tehran arasında imzalanmış memorandumdan sonra ilk dəfə olaraq, Hörmüz boğazında ticarət gəmisinə hücuma cavab olduğu iddiası ilə İran ərazisinə bir neçə silsilə zərbə endirib. Elə həmin gün ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranla atəşkəs rejiminin dayandırıldığını bəyan edib. Buna cavab olaraq Tehran Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Oman ərazisində yerləşən ABŞ obyektlərinə zərbələr endirməyə başlayıb. Konflikt nəticəsində Hörmüz boğazında dəniz ticarəti iflic vəziyyətə düşüb.