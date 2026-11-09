Zəfər dalğalı üçrəngli bayrağımız milli suverenliyimizin və qüdrətli dövlətçiliyimizin rəmzidir

Bakı. Trend:
Bayraq hər bir xalqın milli kimliyini özündə əks etdirən əsas rəmzlərdən biridir. Bu baxımdan Azərbaycan xalqı üçün üçrəngli bayrağımız məhz milli-mənəvi dəyərlərimizin, dövlətçilik tariximizin və azadlıq məfkurəmizin ifadəsidir. Bu gün üçrəngli bayrağımızın respublikamızın hər bir guşəsində vüqarla dalğalanması qüdrətli dövlətçiliyimizin təcəssümü və milli suverenliyimizin təntənəsidir.
Azərbaycan Respublikasının üçrəngli Dövlət bayrağı 1918-ci il noyabrın 9-da Xalq Cümhuriyyəti Hökumətinin iclasında qəbul edilmişdir. Prezident İlham Əliyevin 17 noyabr 2009-cu il tarixli sərəncamı ilə hər il noyabr ayının 9-u Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü kimi qeyd olunur. Belə bir əlamətdar günün təsis edilməsi bayrağın xalqımız üçün ən müqəddəs rəmzlərdən biri olmasının, həmçinin keçmişimizə, tariximizə və dövlətçilik dəyərlərimizə olan yüksək ehtiramın göstəricisidir.
Bayrağımızdakı mavi rəng Azərbaycan xalqının türk mənşəli olmasını, qırmızı rəng müasir cəmiyyət qurmaq istəyini, yaşıl rəng isə islam dünyasına mənsubluğunu ifadə edir. Qırmızı zolağın ortasında bayrağın hər iki üzündə ağ rəngli aypara ilə səkkizguşəli ulduz təsvir olunur.
1920-ci ilin aprel ayınadək dövlət statusuna malik olmuş bayrağımızın 70 il sonra yenidən rəsmi bayraq kimi təsbit edilməsi Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Məlum olduğu kimi, Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü Azərbaycanda müstəqillik uğrunda mübarizəyə təkan verən, onu yeni keyfiyyət mərhələsinə yüksəldən əlamətdar hadisələrlə zəngindir. Bu baxımdan Ulu Öndərin Sədrliyi ilə keçirilən Naxçıvan Ali Məclisinin 1990-cı il 17 noyabr tarixli iclası xüsusi qeyd edilməlidir. Məhz həmin iclasda Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə qəbul edilən qərarla muxtar respublikanın rəsmi adından “sovet” və “sosialist” sözləri çıxarılmış, o cümlədən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 1918-ci il noyabrın 9-da qəbul edilmiş üçrəngli bayrağı Naxçıvan MR-in Dövlət bayrağı kimi qəbul edilmişdir. Eyni zamanda Naxçıvan Ali Məclisi Azərbaycan Ali Soveti qarşısında üçrəngli bayrağın Azərbaycanın rəsmi dövlət rəmzi kimi tanınması haqqında vəsatət qaldırmışdır.
Heydər Əliyevin cəsarətinin və siyasi qətiyyətinin nəticəsi olaraq Naxçıvanda qəbul edilən bu qərarlar həm respublikamızda gedən müstəqillik mücadiləsinə böyük təsir göstərmiş, həm də ölkə rəhbərliyini bu istiqamətdə addımlar atmağa vadar etmişdir. Belə ki, 1991-ci il fevral ayının 5-də Ali Sovet üçrəngli bayrağımızın Azərbaycanın rəsmi dövlət rəmzi kimi tanınması haqqında vəsatətə baxmış və “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı haqqında” Qanun qəbul edərək onu Dövlət Bayrağı elan etmişdir. Milli Məclis tərəfindən 2004-cü ildə qəbul olunmuş “Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında” qanunla isə bu sahədə qanunvericilik bazası daha da təkmilləşdirilmiş, Dövlət bayrağının istifadəsinə dair tələblər və məhdudiyyətlər müəyyən olunmuşdur.
Respublikamızda milli atributlara və dövlətçilik rəmzlərinə göstərilən yüksək ehtiramla bağlı çoxsaylı nümunələr misal gətirmək olar. Dövlət bayrağı ilə bağlı əsas nümunələrdən biri Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində Dövlət bayrağı meydanının yaradılması haqqında” sərəncamıdır. Bayrağımızın əzəmətlə dalğalandığı bu meydan dövlətimizin xalqımızın öz milli rəmzlərinə olan ehtiramının təcəssümüdür. Burada dalğalanan və Bakının hər yerindən görünən bayrağımız müstəqil və suveren Azərbaycan dövlətinin varlığını dünyaya bəyan edir.
Qeyd edək ki, Bakıda Dövlət Bayrağı Meydanının təntənəli açılış mərasimi 2010-cu il sentyabrın 1-də olub. Həmin vaxt Prezident İlham Əliyev çıxışında demişdi:
“Bizim bayrağımız qürur mənbəyimizdir. Bizim bayrağımız canımızdır, ürəyimizdir. Bu gün Azərbaycanın hər bir yerində Dövlət bayrağı dalğalanır. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edəndən sonra milli Dövlət bayrağımız bu gün hələ də işğal altında olan torpaqlarda qaldırılacaqdır. Bizim bayrağımız Dağlıq Qarabağda, Xankəndidə, Şuşada dalğalanacaqdır. O günü biz hər an öz işimizlə yaxınlaşdırmalıyıq və yaxınlaşdırırıq. Eşq olsun, Azərbaycan bayrağına!”
Prezident illər öncə necə demişdisə, elə də oldu. Vətən müharibəsindən sonra işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfərləri zamanı Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev ilk olaraq Azərbaycan bayrağını ucaltdı. Prezident İlham Əliyev məhz bayrağımızın fonunda nitq söyləyərək Azərbaycanın Vətən savaşındakı qələbəsini dünyaya bəyan etdi. 2023-cü ildən isə Azərbaycan bayrağı Xankəndidə, Xocalıda, Ağdərədə, Xocavəndə qürurla dalğalanır. Antiterror əməliyyatlarından sonra Xankəndidə bayrağımızı ucaldan Prezident İlham Əliyev deyib:
“Bu gün burada qaldırdığım Bayraq burada əbədi dalğalanacaq və biz burada əbədi yaşayacağıq”.
Bəli, artıq Azərbaycan bayrağı bütün ərazilərimizdə, o cümlədən uzun illər erməni separatizminin əsarətində olan Xankəndidə dalğalanır. Bu qürurverici mənzərə xalqımızın dövlətimizin suverenliyinin tam bərpasının parlaq ifadəsidir. Vaxtilə torpaqlarımızın işğalı ilə barışmaq istəməyən xalqımız bu gün üçrəngli bayrağımızın ölkəmizin bütün ərazisində dalğalanmasının qürurunu yaşayır. Bu, sadəcə, ərazi bütövlüyümüzün və suverenliyimizin təmin olunması deyil, həm də xalqımızın sarsılmaz iradəsinin və güclü dövlətçiliyimizin təntənəsidir. Bütün bunların həyata keçməsini təmin edən isə Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev cənablarıdır.
Üçrəngli bayrağımız müstəqilliyimizin, milli birliyimizin və dövlət suverenliyimizin rəmzi kimi daim yüksəklərdə dalğalanacaq. Hər bir azərbaycanlı üçün bayrağımızın mənəvi dəyəri əvəzsizdir. Bu müqəddəs rəmzi qorumaq, ucaltmaq və gələcək nəsillərə əmanət etmək hər birimizin vətəndaşlıq borcudur.
Xanlar Fətiyev
Milli Məclisin deputatı