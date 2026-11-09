Onların "eBay"a girişi qadağan ediləcək

Bakı.Trend:
Böyük Britaniya hökuməti 2027-ci ildə 16 yaşdan kiçik şəxslərin sosial şəbəkələrdən istifadəsinə qoyulan qadağanın onlayn ticarət platformaları olan "eBay" və "Vinted" tətbiqlərinə də şamil edilməsini planlaşdırır.
Bu barədə şənbə günü "The Times" qəzeti məlumat yayıb.
Nəşrin məlumatına görə, təşəbbüs rəqəmsal texnologiyalar naziri Liza Nəndiyə məxsusdur. Bu tətbiqlərdən istifadənin qadağan edilməsi qərarı onların istifadəçilərə bir-biri ilə ünsiyyət qurmaq imkanı yaratması ilə bağlıdır.
"The Children's Society" xeyriyyə təşkilatının məlumatına görə, bəzi şəxslər uşaqlara qarşı qanunsuz əməllər törətmək üçün platformaların daxili çatlarından istifadə edirlər.
Britaniya hökumətindəki mənbənin sözlərinə görə, “16 yaşdan kiçik şəxslərin onlayn ticarət platformalarının xidmətlərindən tez-tez istifadə etdiklərinə və bunun potensial risklər yaratdığına dair sübutlar getdikcə artır”.
The Times qeyd edir ki, yeni qaydaların 2027-ci ilin sonunadək qüvvəyə minməsi gözlənilir.