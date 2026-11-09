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G7 sammitinin gündəliyini açıqladı

Dünya xəbərləri Xəbər 9 Noyabr 2026 12:59 (UTC +04:00)
G7 sammitinin gündəliyini açıqladı
Foto: Marko Rubio/X
Fərhad Məmmədov
Fərhad Məmmədov
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Bakı.Trend:

ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Parisdə keçiriləcək “Böyük Yeddilik” (G7) ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşündə BMT-də hesabatlılıq məsələlərini və süni intellekt sahəsində innovasiyaların inkişafını müzakirə etməyi planlaşdırır.

Amerikalı ali diplomat bu barədə öz rəsmi "X" səhifəsində yazıb.

“G7 ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşündə iştirak etmək üçün Fransaya yenicə gəldim. Görüşdə BMT-də real hesabatlılığın təmin edilməsinə və superintellektin gələcəyini təmin etmək üçün innovasiyalara üstünlük verən yanaşmanın təşviqinə diqqət yetirəcəyik”, – deyə o, yazıb.

Qeyd edək ki, G7 ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin toplantısı noyabrın 9-10-da Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilir.

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