İzmirdəki partlayışda ölənlərin sayı artıb (YENİLƏNİB)

Bakı. Trend:
Türkiyənin İzmir vilayətinin Aliağa rayonunda yerləşən dəmir-polad zavodunda baş verən partlayış nəticəsində həlak olanların sayı 16-ya çatıb.
Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ankarada onun sədrliyi ilə keçirilən Nazirlər Kabinetinin iclasının yekunlarına dair xalqa müraciətində bildirib.
"İzmir vilayətinin Aliağa rayonundakı dəmir-polad zavodunda baş verən partlayış nəticəsində 16 nəfər həlak olub, 13 nəfər yaralanıb. Yaralılardan ikisinin vəziyyəti ağırdır", - deyə dövlət başçısı qeyd edib.
17:56
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Türkiyənin İzmir vilayətinin Aliağa rayonunda yerləşən dəmir-polad zavodundakı partlayış nəticəsində ölən və yaralananların sayı artıb.
"TRT Haber"in məlumatına görə, partlayış qurbanlarının sayı 10 nəfərə çatıb, 15 nəfər yaralanıb.
16:22
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Türkiyənin İzmir vilayətinin Aliağa rayonunda dəmir-polad zavodunda baş vermiş partlayış nəticəsində altı nəfər həlak olub, 13 nəfər yaralanıb.
NTV-nin məlumatına görə, yaralılardan üçünün vəziyyəti ağırdır.
Hazırda dağıntılar altında qalan səkkiz işçinin axtarış-xilasetmə işləri davam etdirilir.
15:03
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Türkiyənin İzmir şəhərinin Aliağa rayonunda yerləşən "HABAŞ" dəmir-polad zavodunda partlayış baş verib.
Bu barədə “Milliyet” qəzeti məlumat yayıb.
Partlayışdan sonra zavodun ərazisində yanğın başlayıb və ərazidən güclü tüstü yüksəlib. Hadisə yerinə çoxsaylı yanğınsöndürmə və təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub.
TRT müxbirinin məlumatına görə, partlayış karbon qazının doldurulması məntəqəsində baş verib və zavoda ciddi ziyan dəyib. Hadisə nəticəsində ölən və yaralanan işçilərin olduğu bildirilir.
Yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Hadisənin səbəbi ilə bağlı hələlik rəsmi açıqlama verilməyib