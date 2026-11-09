Azərbaycanda bankların biznes kreditləri 18 milyard manatı ötüb: iri sahibkarlıq liderliyini qoruyur

Bakı. Trend:
Azərbaycanda bankların biznes kreditləri portfeli 2026-cı il sentyabrın 30-na 18 milyard 440 milyon manat təşkil edib.
Trend-in Azərbaycan Mərkəzi Bankının 2026-cı ilin sentyabr ayı üzrə statistik bülleteninə əsasən apardığı hesablamaya görə, bu, avqustun sonu ilə müqayisədə 617,1 milyon manat və ya 3,5 faiz çoxdur. Avqustun 31-nə bankların biznes kreditləri portfeli 17 milyard 822,9 milyon manat səviyyəsində olub.
Ümumilikdə, 2026-cı ilin əvvəlindən bankların biznes kreditləri portfeli 2 milyard 491,1 milyon manat və ya 15,6 faiz artıb. 2026-cı il yanvarın 31-nə bu göstərici 15 milyard 948,9 milyon manat təşkil edib.
İllik müqayisədə də biznes kreditləşməsində əhəmiyyətli artım qeydə alınıb. Belə ki, 2025-ci il sentyabrın 30-na 15 milyard 544,6 milyon manat olan biznes kreditləri portfeli bir il ərzində 2 milyard 895,4 milyon manat və ya 18,6 faiz genişlənib.
Biznes kreditlərinin sahibkarlıq subyektlərinin ölçüsünə görə bölgüsünə nəzər saldıqda, əsas payın iri sahibkarlıq subyektlərinin hesabına formalaşdığı görünür.
Belə ki, hesabat dövrünün sonuna iri sahibkarlıq subyektlərinə verilmiş kreditlərin həcmi 10 milyard 159,3 milyon manat təşkil edib. Bu, avqustun sonundakı 9 milyard 689,2 milyon manatla müqayisədə 470,1 milyon manat və ya 4,9 faiz artım deməkdir.
İlin əvvəlindən iri sahibkarlıq subyektlərinin kredit portfeli 1 milyard 812,3 milyon manat və ya 21,7 faiz böyüyüb. Yanvarın 31-nə bu göstərici 8 milyard 347 milyon manat olub.
Orta sahibkarlıq subyektlərinə verilmiş kreditlərin həcmi sentyabrın sonuna 2 milyard 354,8 milyon manat təşkil edib. Bu, avqustun sonundakı 2 milyard 350,2 milyon manatla müqayisədə 4,6 milyon manat və ya 0,2 faiz artım deməkdir. İlin əvvəlindən orta sahibkarlıq subyektlərinin kredit portfeli 109,2 milyon manat və ya 4,9 faiz genişlənib.
Kiçik sahibkarlıq subyektlərinə verilmiş kreditlərin həcmi isə sentyabrın sonuna 1 milyard 835,3 milyon manat olub. Avqustun sonu ilə müqayisədə bu kateqoriya üzrə kredit portfeli 23,2 milyon manat və ya 1,2 faiz azalıb. Bununla belə, ilin əvvəlindən kiçik sahibkarlıq subyektlərinin kredit portfelində 140,1 milyon manat və ya 8,3 faiz artım qeydə alınıb.
Mikro sahibkarlıq subyektlərinə verilmiş kreditlərin həcmi sentyabrın 30-na 4 milyard 90,7 milyon manata çatıb. Bu, avqustun sonundakı 3 milyard 925 milyon manatla müqayisədə 165,7 milyon manat və ya 4,2 faiz çoxdur. İlin əvvəlindən mikro sahibkarlıq subyektlərinin kredit portfeli 429,6 milyon manat və ya 11,7 faiz artıb.
Beləliklə, sentyabr ayında biznes kreditləri portfelindəki artımın əsas hissəsi iri sahibkarlıq subyektlərinin payına düşüb. Mikro sahibkarlıq üzrə də nəzərəçarpan genişlənmə qeydə alınıb. Orta sahibkarlıq üzrə artım nisbətən zəif olduğu halda, kiçik sahibkarlıq subyektlərinin kredit portfelində aylıq azalma müşahidə edilib.
Qeyd edək ki, 2026-cı il sentyabrın 30-na Azərbaycanın bank sektorunun ümumi kredit portfeli 33 milyard 684,7 milyon manat təşkil edib. Sentyabr ərzində bu göstərici 860,5 milyon manat və ya 2,6 faiz artıb. İlin əvvəlindən isə bankların ümumi kredit portfeli 3 milyard 621,7 milyon manat və ya 12 faiz genişlənib. Müqayisə üçün bildirək ki, 2025-ci ilin müvafiq dövründə ümumi kredit portfelinin ilin əvvəlindən artımı 6,5 faiz olub.
Ümumi kredit portfelinin strukturunda biznes kreditləri 54,7 faizlə ən böyük paya malikdir. İstehlak kreditlərinin payı 30,9 faiz, ipoteka kreditlərinin payı isə 14,4 faiz təşkil edib.
Məbləğ ifadəsində biznes kreditləri 18 milyard 440 milyon manat, istehlak kreditləri 10 milyard 407,9 milyon manat, ipoteka kreditləri isə 4 milyard 836,8 milyon manat olub.