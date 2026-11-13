Zakir Həsənov Yaşar Gülerə başsağlığı verib

Bakı. Trend:
Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov helikopter qəzası ilə əlaqədar Türkiyə Respublikasının milli müdafiə naziri Yaşar Gülerə başsağlığı verib.
Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Başsağlığında deyilir:
"Malatya vilayətində S-70 tipli hərbi helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində dörd nəfər hərbi qulluqçunun həlak olması haqqında xəbər məni dərindən kədərləndirdi.
Həlak olan hərbi qulluqçulara Allahdan rəhmət diləyir, yaxınlarının dərdlərinə şərik olur, ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verirəm.
Allah rəhmət eləsin".