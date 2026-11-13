BVF Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrini genişmiqyaslı enerji subsidiyalarından çəkinməyə çağırıb

Bakı.Trend:
Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin mümkün artımına cavab olaraq genişmiqyaslı enerji subsidiyalarından çəkinməlidirlər. Belə tədbirlər inflyasiya təzyiqini gücləndirə və mərkəzi bankların inflyasiyanın cilovlanması vəzifəsini çətinləşdirə bilər.
Bu barədə Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) Qərb yarımkürəsi departamentinin “Cənubi Amerika II” şöbəsinin müdiri və fondun Argentinadakı missiyasının rəhbəri Roberto Kardarelli cümə günü “Qafqaz və Mərkəzi Asiya: qeyri-müəyyənliyin aradan qaldırılması” adlı regional iqtisadi icmalın təqdimatında bildirib.
Onun sözlərinə görə, region üçün əsas risk əksər ölkələrdə inflyasiyanın tədricən hədəf göstəricilərinə qədər azalacağı gözlənilsə də, faktiki inflyasiyanın proqnozlaşdırılan səviyyədən yüksək ola bilməsidir.
Kardarelli vurğulayıb ki, belə bir ssenarinin qarşısının alınmasında ilk müdafiə xətti pul-kredit siyasəti olmalıdır. Eyni zamanda, büdcə siyasəti mərkəzi bankların səylərini tamamlamalı, inflyasiyanın cilovlanmasına əlavə maneələr yaratmamalıdır.
O qeyd edib ki, enerji daşıyıcılarının qiymətləri artdıqda hökumətlər bu artımı subsidiyalar hesabına kompensasiya etmək istəyinə düşə bilərlər. Lakin BVF-nin modelləşdirməsinə əsasən, büdcə imkanları məhdud olan ölkələrdə bu cür tədbirlər mərkəzi bankları faiz dərəcələrini daha da artırmağa məcbur edə bilər.
“Nəticədə iqtisadi fəallığın səviyyəsi o qədər də yüksək olmur, dövlət borcu isə artır”, – deyə Kardarelli izah edib.
Bununla belə, o dəqiqləşdirib ki, BVF subsidiyaların ünvanlı, müvəqqəti və diqqətlə hazırlanmış olması şərti ilə büdcə dəstəyi tədbirlərinin tətbiqini istisna etmir.
Kardarelli, həmçinin iqtisadiyyatın xarici təklif şoklarına uyğunlaşmasına və onların iqtisadi fəallığa təsirinin yumşaldılmasına imkan verən çevik məzənnə siyasətinin vacibliyini qeyd edib.
Bundan əlavə, o, region ölkələrini struktur islahatlarını sürətləndirməyə, xüsusilə regional inteqrasiyaya, nəqliyyat əlaqələrinin və dəhlizlərin inkişafına, eləcə də ticarətin şaxələndirilməsinə xüsusi diqqət yetirməyə çağırıb.
Onun sözlərinə görə, dünya ticarətinin strukturunda baş verən dəyişikliklər Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri üçün əlavə imkanlar yaradır. Regionun uzunmüddətli iqtisadi artımını təmin etmək üçün bu imkanlardan istifadə etmək vacibdir.