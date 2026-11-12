Əməkdar artist Arif Mirzəyevin nəşinin ölkəyə gətirilməsi ilə bağlı işlər görülür

Bakı. Trend:
Almaniyada yaşayan azərbaycanlı bəstəkar, pianoçu və orqan ifaçısı, Əməkdar artist Arif Mirzəyev 83 yaşında vəfat edib. Onun nəşinin Azərbaycana gətirilməsi ilə bağlı işlər görülür.
Bu barədə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, 1944-cü ildə Bakıda anadan olan Arif Mirzəyev Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında (indiki Bakı Musiqi Akademiyası) bəstəkarlıq ixtisası üzrə Qara Qarayevin sinfində təhsil alıb. Uzun müddət Moskvada yaşayıb, daha sonra Almaniyaya köçərək yaradıcılıq fəaliyyətini bu ölkədə davam etdirib. Burada diaspor fəaliyyətinə də fəal qoşularaq Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği, milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması və yaşadılması istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü işlər görüb.
Azərbaycan musiqi tarixində dini-memorial, orqan və polifonik musiqinin əsasını qoyan, müasir musiqidə polistilistikanın ustadlarından biri kimi tanınan Arif Mirzəyev Şərq mədəniyyəti ilə Qərb klassik polifoniyasını özünəməxsus şəkildə sintez edərək zəngin yaradıcılıq irsi formalaşdırıb. Alman və rusiyalı həmkarlarının “Şərqin İohann Sebastyan Baxı” adlandırdığı bəstəkar “İohann Sebastyan Baxın varisləri” beynəlxalq medalına layiq görülüb. O həmçinin Robin Lenqli adına Orqan kitabxanasının donatorlarından biri olub.
Görkəmli bəstəkar Arif Mirzəyev 2022-ci ildə Şuşa şəhərində keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının V Qurultayında iştirak edib. 2024-cü ildə 80 illik yubileyi və əvəzolunmaz xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikasının “Diaspor fəaliyyətində xidmətə görə” medalı ilə təltif olunub.
Qeyd olunub ki, Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyindəki Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu və Almaniya Azərbaycanlıları Alyansı mərhumun nəşinin Azərbaycana gətirilməsi ilə bağlı zəruri işlər görür.