Qazaxıstan COP31-də Azərbaycan və Özbəkistanla birlikdə yaşıl enerji dəhlizi layihəsini təşviq edir

Bakı. Trend:
Qazaxıstan, Azərbaycan və Özbəkistan ekoloji cəhətdən təmiz elektrik enerjisinin ixracı üçün yaşıl enerji dəhlizinin yaradılması üzrə birgə layihəni təşviq edirlər.
Bu barədə Qazaxıstanın Baş naziri Oljas Bektenov Türkiyənin Antalya şəhərində BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının (COP31) 31-ci sessiyasında çıxışı zamanı bildirib.
Qazaxıstan hökumətinin məlumatına görə, Bektenov sammitdə Prezident Kasım-Jomart Tokayevin tapşırığı ilə iştirak edib.
Baş nazir çıxışında Qazaxıstanın bərpaolunan enerji mənbələrini ardıcıl şəkildə inkişaf etdirdiyini qeyd edib. Son altı il ərzində onların ölkənin enerji balansındakı payı dörd dəfə artaraq 2026-cı ildə 8 faizə çatıb. 2030-cu ilədək bu göstəricinin 15 faizə çatdırılması planlaşdırılır.
Bununla yanaşı, Qazaxıstan atom energetikasını, külək və günəş enerjisi istehsalı layihələrini, eləcə də yaşıl hidrogen istehsalını inkişaf etdirir.
Bektenov Qazaxıstan, Azərbaycan və Özbəkistanın ekoloji cəhətdən təmiz elektrik enerjisinin ixracını nəzərdə tutan yaşıl enerji dəhlizinin yaradılması üzrə üçtərəfli layihəsini ayrıca vurğulayıb.
Ekologiya sahəsində regional əməkdaşlıqdan danışan baş nazir aktual problemlərin, ilk növbədə su təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin birgə səylərlə həllinin vacibliyini qeyd edib.
“Ekoloji problemlərin həlli daha sıx əməkdaşlıq tələb edir. Bu ilin aprel ayında Astanada ilk Regional Ekoloji Sammit keçirilib. Sammitin yekununda qəbul edilmiş Mərkəzi Asiyanın Ekoloji Həmrəyliyi haqqında Bəyannamə birgə fəaliyyət üçün təməl yaradıb. Bu ümumi öhdəliyin əsasını bizim üçün ən aktual prioritetlərdən biri – su təhlükəsizliyinin təmin edilməsi təşkil edir”, – deyə Bektenov bildirib.
Bu baxımdan o, Qazaxıstan Prezidentinin BMT-nin himayəsi altında Beynəlxalq Su Təşkilatının yaradılması təşəbbüsünü xatırladıb.
“Bütün maraqlı tərəfdaşları bu prosesdə iştirak etməyə dəvət edirik”, – deyə baş nazir əlavə edib.
Bektenov, həmçinin milli ekoloji təşəbbüs olan “Taza Қазақстан” barədə danışıb. Onun sözlərinə görə, bu təşəbbüs ümumxalq hərəkatına çevrilib və ölkə Konstitusiyasında təsbit olunub.
Hazırda 6 milyondan çox qazaxıstanlı ətraf mühitin mühafizəsi tədbirlərində iştirak edir. Son beş il ərzində ölkə üzrə təxminən 1,7 milyard ağac əkilib. 2027-ci ildə daha 270 milyon tingin əkilməsi planlaşdırılır ki, bu da prezidentin qarşıya qoyduğu 2 milyard ağac hədəfinə çatmağa imkan verəcək.
Baş nazir Qazaxıstanın iqlim gündəliyinin digər istiqamətləri sırasında aşağı karbon emissiyalı şəhərin yaradılmasını nəzərdə tutan Alatau City layihəsini də qeyd edib. Bundan əlavə, ölkədə təbii risklərin proqnozlaşdırılması və fövqəladə halların qarşısının alınması üçün süni intellekt və peyk monitorinqi tətbiq olunur.
Çıxışının sonunda Bektenov Qazaxıstanın iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığı genişləndirməyə hazır olduğunu təsdiqləyib.