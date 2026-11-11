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Moskvada qərar verildi - Ermənistan səs verə bilməyəcək

Dünya xəbərləri Xəbər 11 Noyabr 2026 18:49 (UTC +04:00)
Moskvada qərar verildi - Ermənistan səs verə bilməyəcək
Foto: Süni intellekt.
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Bakı. Trend:

Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatında (KTMT) səsvermə hüququndan, eləcə də təşkilatda rəsmi vəzifələrə öz nümayəndələrini təyin etmək hüququndan məhrum edilib.

TASS-ın məlumatına görə, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

“Ermənistanın artıq bir neçə ildir öz öhdəliklərini yerinə yetirməməsi ilə əlaqədar təşkilatın nizamnaməsini rəhbər tutaraq, səsvermə hüququndan, həmçinin KTMT-də məsul vəzifələrə öz nümayəndələrini təyin etmək hüququndan məhrum edilməsi təklif olunub və bu barədə qərar qəbul edilib”, - Kreml nümayəndəsi bildirib.

Peskovun sözlərinə görə, müvafiq qərar təşkilatın sammitinin iştirakçıları tərəfindən qəbul edilib.

Qeyd edək ki, Ermənistan 2024-cü ildə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatında (KTMT) iştirakını dayandırdığını bəyan edib və təşkilata üzvlük haqlarını ödəməyi dayandırıb. Bununla belə, KTMT-nin nizamnaməsində üzvlüyün dondurulması mexanizmi nəzərdə tutulmadığından, Ermənistan Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Tacikistanla yanaşı, hüquqi baxımdan təşkilatın üzvü olaraq qalır.

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