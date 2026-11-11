Moskvada qərar verildi - Ermənistan səs verə bilməyəcək

Bakı. Trend:
Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatında (KTMT) səsvermə hüququndan, eləcə də təşkilatda rəsmi vəzifələrə öz nümayəndələrini təyin etmək hüququndan məhrum edilib.
TASS-ın məlumatına görə, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.
“Ermənistanın artıq bir neçə ildir öz öhdəliklərini yerinə yetirməməsi ilə əlaqədar təşkilatın nizamnaməsini rəhbər tutaraq, səsvermə hüququndan, həmçinin KTMT-də məsul vəzifələrə öz nümayəndələrini təyin etmək hüququndan məhrum edilməsi təklif olunub və bu barədə qərar qəbul edilib”, - Kreml nümayəndəsi bildirib.
Peskovun sözlərinə görə, müvafiq qərar təşkilatın sammitinin iştirakçıları tərəfindən qəbul edilib.
Qeyd edək ki, Ermənistan 2024-cü ildə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatında (KTMT) iştirakını dayandırdığını bəyan edib və təşkilata üzvlük haqlarını ödəməyi dayandırıb. Bununla belə, KTMT-nin nizamnaməsində üzvlüyün dondurulması mexanizmi nəzərdə tutulmadığından, Ermənistan Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Tacikistanla yanaşı, hüquqi baxımdan təşkilatın üzvü olaraq qalır.