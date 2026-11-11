Birbank Taksit kartı ilə noyabr alış-verişlərinə əlavə 5% bonus

Bakı. Trend:
Birbank Taksit kartı sahibləri noyabr ayında alış-verişlərindən əlavə 5% bonus qazana biləcəklər. Belə ki, 1–30 noyabr 2026-cı il tarixlərində keçirilən kampaniya çərçivəsində Birbank Taksit kartı ilə 30 AZN və daha çox məbləğdə edilən həm birdəfəlik, həm də taksit ödənişlərinə əlavə 5% bonus təqdim olunur.
Kampaniya Birbank Taksit kartı istifadəçilərinə noyabr ayı ərzində alış-verişlərini daha sərfəli etməklə yanaşı, taksitli ödənişlərdən də bonus qazanmaq imkanı yaradır. Bu ayın endirim fürsətlərindən yararlanarkən Birbank Taksit kartı ilə alış-veriş edərək qazancınızı daha da artıra və kampaniya çərçivəsində əlavə 5% bonus qazana bilərsiniz.
Qeyd edək ki, kampaniya aylıq bonus kateqoriyası seçən və seçməyən bütün müştərilər üçün keçərlidir. Əlavə 5% bonus mövcud bonus kateqoriyalarından əlavə hesablanır. Kampaniya çərçivəsində bir müştərinin qazana biləcəyi bonusun maksimal məbləği 30 bonus təşkil edir.
Kampaniyadan yararlanmaq üçün qeydiyyatdan keçmək mütləqdir.
Qeydiyyat üçün: https://www.b-b.az/novcc
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