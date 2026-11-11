"ING Group" qızılın qiymətinin 2027-ci ildə orta hesabla 4 375 dollar olacağını gözləyir

Bakı. Trend:
Niderlandın ən böyük bank qrupu "ING Group" dünya bazarında qızılın bir troya unsiyasının orta qiymətinin 2026-cı ildə 4 408 dollar, 2027-ci ildə isə 4 375 dollar təşkil edəcəyini proqnozlaşdırır.
Bu barədə "ING Group"un noyabrın 10-na olan əmtəə bazarı proqnozlarında bildirilir.
Proqnozlara əsasən, qızılın bir troya unsiyasının orta qiyməti 2026-cı ilin üçüncü rübündə 4 100 dollar, dördüncü rübündə isə 4 150 dollar olacaq.
2027-ci ildə isə qiymətli metalın bahalaşmaqda davam edəcəyi gözlənilir. Belə ki, qızılın orta qiymətinin gələn ilin birinci rübündə 4 200 dollar, ikinci rübündə 4 300 dollar, üçüncü rübündə 4 450 dollar, dördüncü rübündə isə 4 550 dollar olacağı proqnozlaşdırılır.
Gümüşün qiymətində də artım gözləntiləri var. "ING Group"un proqnozuna görə, gümüşün bir troya unsiyasının orta qiyməti 2026-cı ildə 69,5 dollar, 2027-ci ildə isə 66,5 dollar təşkil edəcək. Rüblük göstəricilərə əsasən, gümüşün qiymətinin 2027-ci ilin birinci rübündə 62 dollar, ikinci rübündə 65 dollar, üçüncü rübündə 68 dollar, dördüncü rübündə isə 71 dollar olacağı gözlənilir.
Bununla yanaşı, "ING Group" digər sənaye metallarının qiymətləri ilə bağlı da proqnozlarını açıqlayıb.
Proqnozlara görə, misin bir tonunun orta qiyməti 2026-cı ildə 13 370 dollar, 2027-ci ildə 13 550 dollar təşkil edəcək. Alüminiumun qiymətinin müvafiq olaraq 3 255 dollar və 2 888 dollar, nikelin 17 082 dollar və 16 625 dollar, sinkin 3 560 dollar və 3 612 dollar, qurğuşunun isə 1 923 dollar və 1 900 dollar olacağı gözlənilir.
Dəmir filizinin bir tonunun orta qiymətinin isə 2026-cı ildə 98 dollar, 2027-ci ildə 95 dollar səviyyəsində olacağı proqnozlaşdırılır.
Beləliklə, "ING Group"un proqnozları 2027-ci ildə qızılın qiymətində il ərzində yüksəliş dinamikasının davam edəcəyini, gümüşün isə illik orta qiymətinin 2026-cı illə müqayisədə aşağı olacağını göstərir. Digər sənaye metalları arasında isə mis və sink üzrə artım, alüminium, nikel və qurğuşun üzrə azalma gözlənilir.