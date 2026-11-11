Şəhriyar Məmmədyarov Budapeştdəki blits turnirində 20-ci yeri tutub

Bakı. Trend:
Azərbaycan şahmatçısı Şəhriyar Məmmədyarov Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə keçirilən “Total Chess Pilot 2026” turnirinin blits mərhələsində çıxışını başa vurub.
Qrossmeyster doqquz turda 3,5 xal toplayaraq 24 iştirakçı arasında 20-ci yeri tutub. O, üç qələbə qazanıb, bir heç-heçə edib və beş dəfə məğlub olub.
Məmmədyarov səkkizinci turda ağ fiqurlarla vyetnamlı Le Kuan Lyemlə heç-heçə edib. Sonuncu turda isə qara fiqurlarla niderlandlı Yorden van Foresti məğlub edib.
Blits yarışının qalibi yeddi xal toplayan norveçli Maqnus Karlsen olub. Fransalı Maksim Vaşye-Laqrav 6,5 xalla ikinci, ermənistanlı Levon Aronyan isə altı xalla üçüncü yeri tutub.
Qeyd edək ki, turnirin qrup mərhələsinə bu gün – noyabrın 11-də start veriləcək. Qruplarda xallar bərabər olarsa, blits yarışının yekun nəticələri nəzərə alınacaq. Turnir noyabrın 20-də başa çatacaq.