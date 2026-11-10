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"Mançester Siti"nin müdafiəçisi zədəyə görə millidən kənarda qaldı

İdman Xəbər 10 Noyabr 2026 02:38 (UTC +04:00)
"Mançester Siti"nin müdafiəçisi zədəyə görə millidən kənarda qaldı
Foto: Mançester Siti / Instagram

Bakı. Trend:

İngiltərə milli komandasının heyətində ciddi itki baş verib.

"Mançester Siti"nin mərkəz müdafiəçisi Mark Qehi sıradan çıxıb.

26 yaşlı futbolçu Premyer Liqanın X turunun "Nottingem Forest"lə matçında (1:3) zədələnib. Yığmanın baş məşqçisi Tomas Tuxel Qehinin əvəzinə "Nyukasl"dan Den Berni heyətə çağırmaq qərarına gəlib.

Qeyd edək ki, İngiltərə millisi UEFA Millətlər Liqası çərçivəsində iki oyun keçirəcək. Komanda noyabrın 12-də öz meydanında Xorvatiyanı qəbul edəcək, bundan üç gün sonra isə səfərdə İspaniya ilə üz-üzə gələcək.

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