"Mançester Siti"nin müdafiəçisi zədəyə görə millidən kənarda qaldı

Bakı. Trend:
İngiltərə milli komandasının heyətində ciddi itki baş verib.
"Mançester Siti"nin mərkəz müdafiəçisi Mark Qehi sıradan çıxıb.
26 yaşlı futbolçu Premyer Liqanın X turunun "Nottingem Forest"lə matçında (1:3) zədələnib. Yığmanın baş məşqçisi Tomas Tuxel Qehinin əvəzinə "Nyukasl"dan Den Berni heyətə çağırmaq qərarına gəlib.
Qeyd edək ki, İngiltərə millisi UEFA Millətlər Liqası çərçivəsində iki oyun keçirəcək. Komanda noyabrın 12-də öz meydanında Xorvatiyanı qəbul edəcək, bundan üç gün sonra isə səfərdə İspaniya ilə üz-üzə gələcək.