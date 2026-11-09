Cüdo üzrə U-17 Bakı şəhər birinciliyinə start verilib

Bakı. Trend:
Noyabrın 9-da Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında Bakı şəhər birinciliyi start götürüb.
Azərbaycan Cüdo Federasiyasından verilən məlumata görə, ilk yarış günündə 259 cüdoçu 8 çəki də qüvvəsini sınayıb. Qızlar arasında -40 kiloqram, -48 kiloqram, -57 kiloqram, -70 kiloqram, oğlanların mübarizəsində isə -50 kiloqram, -60 kiloqram, -73 kiloqram və -90 kiloqram çəki dərəcələrində mükafatçılar müəyyənləşib.
Günün medalçılarını təqdim edirik:
Qızlar
-40 kiloqram
1. Sunay Salamova (RKİM)
2. Mələk Şahmuratova (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM)
3. Nuray Həsənli (ROİL)
-48 kiloqram
1. Nigar Heydərzadə (Champion 74)
2. Pərvin Sevxanlı (Bakı şəhəri 2 nömrəli RİOEUGİM)
3. Zəhra Muradova (AHİTA)
3. Ülkər Abbaszadə (Bakı şəhəri 2 nömrəli RİOEUGİM)
-57 kiloqram
1. Naziləzəhra Rüstəmli (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM)
2. Sunay Məcidova (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM)
3. Aynur Süleymanova (Hovsan İK)
3. Gülnaz Məmmədtağıyeva (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM)
-70 kiloqram
1. Zümrüd Əliyeva (RKİM)
2. Qönçə Məmmədli (Ələt İdman Klubu)
3. Xədicə Quluzadə (Şuşa UGİM)
Oğlanlar
-50 kiloqram
1. Nihat Quluzadə (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM)
2. Ayhan Musazadə (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM)
3. Raul Abbaslı (Neftçi İK)
3. Məhəmməd Səfərov (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM)
-60 kiloqram
1. Samin Səlimli (Spartak Wrestle Zone)
2. Raul Məlikzadə (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM)
3. Sinan Qənbərli (Bakı şəhəri 1 nömrəli RİOEUGİM)
3. Muhəmməd Səttarov (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM)
-73 kiloqram
1. Rəsul Qasımov (Judo Club 2012)
2. Fərid Həsənli (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM)
3. Ruslan Əsgərov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM)
3. Yaqub Nərimanzadə (Atilla İK)
-90 kiloqram
1. Musa Kəramətzadə (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM)
2. Rəşad Musayev (Sərhədçi İM)
3. Tural Rzayev (Şuşa UGİM)
3. Rauf Şamilov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM)