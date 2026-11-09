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Cüdo üzrə U-17 Bakı şəhər birinciliyinə start verilib

İdman Xəbər 9 Noyabr 2026 22:40 (UTC +04:00)
Cüdo üzrə U-17 Bakı şəhər birinciliyinə start verilib
Foto: Azərbaycan Cüdo Federasiyası

Bakı. Trend:

Noyabrın 9-da Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında Bakı şəhər birinciliyi start götürüb.

Azərbaycan Cüdo Federasiyasından verilən məlumata görə, ilk yarış günündə 259 cüdoçu 8 çəki də qüvvəsini sınayıb. Qızlar arasında -40 kiloqram, -48 kiloqram, -57 kiloqram, -70 kiloqram, oğlanların mübarizəsində isə -50 kiloqram, -60 kiloqram, -73 kiloqram və -90 kiloqram çəki dərəcələrində mükafatçılar müəyyənləşib.

Günün medalçılarını təqdim edirik:

Qızlar

-40 kiloqram

1. Sunay Salamova (RKİM)

2. Mələk Şahmuratova (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM)

3. Nuray Həsənli (ROİL)

-48 kiloqram

1. Nigar Heydərzadə (Champion 74)

2. Pərvin Sevxanlı (Bakı şəhəri 2 nömrəli RİOEUGİM)

3. Zəhra Muradova (AHİTA)

3. Ülkər Abbaszadə (Bakı şəhəri 2 nömrəli RİOEUGİM)

-57 kiloqram

1. Naziləzəhra Rüstəmli (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM)

2. Sunay Məcidova (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM)

3. Aynur Süleymanova (Hovsan İK)

3. Gülnaz Məmmədtağıyeva (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM)

-70 kiloqram

1. Zümrüd Əliyeva (RKİM)

2. Qönçə Məmmədli (Ələt İdman Klubu)

3. Xədicə Quluzadə (Şuşa UGİM)

Oğlanlar

-50 kiloqram

1. Nihat Quluzadə (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM)

2. Ayhan Musazadə (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM)

3. Raul Abbaslı (Neftçi İK)

3. Məhəmməd Səfərov (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM)

-60 kiloqram

1. Samin Səlimli (Spartak Wrestle Zone)

2. Raul Məlikzadə (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM)

3. Sinan Qənbərli (Bakı şəhəri 1 nömrəli RİOEUGİM)

3. Muhəmməd Səttarov (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM)

-73 kiloqram

1. Rəsul Qasımov (Judo Club 2012)

2. Fərid Həsənli (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM)

3. Ruslan Əsgərov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM)

3. Yaqub Nərimanzadə (Atilla İK)

-90 kiloqram

1. Musa Kəramətzadə (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM)

2. Rəşad Musayev (Sərhədçi İM)

3. Tural Rzayev (Şuşa UGİM)

3. Rauf Şamilov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM)

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