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Azərbaycan XİN Türkiyəyə başsağlığı verib

Siyasət Xəbər 9 Noyabr 2026 20:14 (UTC +04:00)
Azərbaycan XİN Türkiyəyə başsağlığı verib
Foto: Trend News Agency
Nicat İsmiyev
Nicat İsmiyev
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Bakı. Trend:

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Türkiyəyə başsağlığı verib.

Bu barədə Azərbaycan XİN-in yaydığı bəyanatda bildirilib.

"Qardaş Türkiyənin İzmir şəhərində fabrikdə baş vermiş partlayış nəticəsində insan tələfatı və xəsarət alanların olması xəbəri bizi dərindən kədərləndirdi. Həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir, yaralananlara şəfa diləyirik. Qardaş Türkiyə dövlətinə və xalqına bu faciə ilə əlaqədar dərin hüznlə başsağlığı veririk", - deyə bəyanatda vurğulanıb.

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