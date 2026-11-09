Kriptovalyuta bazarında ucuzlaşma: “Bitcoin” və “Ethereum” da dəyər itirib

Bakı. Trend:
Dünya kriptovalyuta bazarında son bir həftə ərzində aparıcı rəqəmsal aktivlərin əksəriyyətinin qiymətində azalma qeydə alınıb.
Birja məlumatlarına əsasən, bazar kapitallaşmasına görə dünyanın ən böyük kriptovalyutası olan “Bitcoin”in qiyməti son yeddi gün ərzində 4,95 faiz azalaraq 74 052 ABŞ dollarına düşüb.
Bazar kapitallaşmasına görə ikinci yerdə qərarlaşan “Ethereum”un qiymətində də eniş müşahidə olunub. Belə ki, kriptovalyutanın dəyəri bir həftə ərzində 7,76 faiz azalaraq 2 132 ABŞ dolları təşkil edib.
Digər aparıcı rəqəmsal aktivlərin qiymətlərində də əsasən mənfi dinamika qeydə alınıb. BNB-nin qiyməti 3,55 faiz azalaraq 686,30 ABŞ dollarına, XRP-nin qiyməti 13,04 faiz ucuzlaşaraq 1,0908 ABŞ dollarına enib.
“Solana”nın dəyəri son bir həftədə 8,65 faiz azalaraq 86,768 ABŞ dolları olub. “Hyperliquid” isə təqdim olunan kriptovalyutalar arasında ən böyük həftəlik ucuzlaşma nümayiş etdirib. Belə ki, onun qiyməti 14,80 faiz geriləyərək 72,953 ABŞ dollarına düşüb.
“Zcash”ın qiyməti 4,16 faiz azalaraq 1 217 ABŞ dolları, “Monero”nun qiyməti isə 1,85 faiz ucuzlaşaraq 596,608 ABŞ dolları səviyyəsində qərarlaşıb.
Bununla yanaşı, bəzi rəqəmsal aktivlərin qiymətində cüzi artım müşahidə olunub. “Tether USDt”nin dəyəri son yeddi gündə 0,01 faiz artaraq 0,9991 ABŞ dollarına, USDC-nin qiyməti isə eyni faizlə yüksələrək 1,0010 ABŞ dollarına çatıb.
TRON da həftəni müsbət göstərici ilə başa vurub. Bu kriptovalyutanın qiyməti 0,49 faiz artaraq 0,317945 ABŞ dolları təşkil edib.
Beləliklə, son bir həftənin göstəricilərinə əsasən, kriptovalyuta bazarında eniş tendensiyası üstünlük təşkil edib. Ən kəskin ucuzlaşma “Hyperliquid” və XRP-də qeydə alınıb. “Bitcoin” və “Ethereum” da daxil olmaqla, bazarın aparıcı rəqəmsal aktivlərinin əksəriyyəti həftəlik müqayisədə dəyər itirib.
|
Adı
|
Dəyəri (min ABŞ dolları)
|
Son 1 həftədə dəyişimi
|
Bitcoin
|
74.052
|
-4.95%
|
Ethereum
|
2.132
|
-7.76%
|
Tether USDt
|
0.9991
|
+0.01%
|
BNB
|
686.30
|
-3.55%
|
USDC
|
1.0010
|
+0.01%
|
XRP
|
1.0908
|
-13.04%
|
Solana
|
86.768
|
-8.65%
|
TRON
|
0.317945
|
+0.49%
|
Zcash
|
1.217
|
-4.16%
|
Hyperliquid
|
72.9530
|
-14.80%
|
Monero
|
596.608
|
-1.85%