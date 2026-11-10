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BDYPİ səfərdən qayıdan sürücülərə xəbərdarlıq edib

Cəmiyyət Xəbər 10 Noyabr 2026 12:27 (UTC +04:00)
BDYPİ səfərdən qayıdan sürücülərə xəbərdarlıq edib
Foto: Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi
Firayə Nurizadə
Firayə Nurizadə
Müxbir Bütün xəbərlər

Bakı. Trend:

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi (BDYPİ) bayram günlərinin başa çatması ilə əlaqədar bölgələrdən paytaxta və digər istiqamətlərə qayıdan sürücüləri yollarda daha diqqətli olmağa çağırıb.

İdarənin müraciətində bildirilib ki, geri dönüş zamanı nəqliyyat axınının intensivləşməsi nəzərə alınmalı, tələskənliyə yol verilməməli və təhlükəli ötmə manevrlərindən çəkinilməlidir.

Qeyd olunub ki, uzun məsafəli səfərlərdən qayıdarkən sürücülərin diqqət etməli olduğu əsas məqamlardan biri yorğunluqdur. Sükan arxasında yorğunluq diqqətin yayınmasına, reaksiya müddətinin uzanmasına və ağır yol-nəqliyyat hadisələrinə səbəb ola bilər.

BDYPİ sürücülərə səfər zamanı mütəmadi fasilələr verməyi, yuxusuz və yorğun halda avtomobil idarə etməməyi tövsiyə edib.

“Unutmayın, əsas məqsəd mənzil başına tez deyil, sağ-salamat çatmaqdır!” – müraciətdə vurğulanıb.

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