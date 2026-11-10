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KTMT Ermənistanın səsvermə hüququndan məhrum edilməsi məsələsini müzakirə edəcək

Dünya xəbərləri Xəbər 10 Noyabr 2026 16:43 (UTC +04:00)
KTMT Ermənistanın səsvermə hüququndan məhrum edilməsi məsələsini müzakirə edəcək
Foto: CC0
Aysel Məmmədli
Aysel Məmmədli
Redaktor Bütün xəbərlər

Bakı. Trend:

Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatında (KTMT) noyabrın 11-də Ermənistanın təşkilatda səsvermə hüququndan məhrum edilməsi məsələsinə baxılacaq.

"RIA Novosti"nin xəbərinə görə, bu barədə Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

Lavrov Ermənistanın iki ildən artıqdır təşkilata üzvlük haqlarını ödəmədiyini və bununla əlaqədar KTMT Nizamnaməsinin 25-ci maddəsinin Ermənistana tətbiq edilməsi məsələsinin qaldırıldığını deyib.

Rusiya XİN rəhbərinin sözlərinə görə, müvafiq qərar layihəsi Ermənistan vətəndaşlarının təşkilatın orqanlarında kvota üzrə vəzifələrə namizədliyinin irəli sürülməsi hüququnun dayandırılmasını və borc tam ödənilənədək səsvermə hüququndan məhrum edilməsini nəzərdə tutur.

Qeyd edək ki, Ermənistan nümayəndələri Moskvada keçirilən iclasda iştirak etməyib.

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