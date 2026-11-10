Fransada olimpiya çempionu prezidentlik üçün mübarizə aparacaq

Bakı. Trend:
Fransanın məşhur idmançılarından biri, beşqat olimpiya çempionu cüdoçu Teddy Riner gələn il keçiriləcək prezident seçkilərində namizəd olacağını elan edib.
Sosial media hesabında yayımladığı video ilə qərarını açıqlayan idmançı özünü nə sağçı, nə də solçu olaraq təqdim etmədiyini və məqsədinin cəmiyyətdə birliyi təmin etmək olduğunu bildirib.
Prezident Emmanuel Makronun səlahiyyət müddətinin başa çatmasından sonra aprel və may aylarında keçirilməsi nəzərdə tutulan seçkilər öncəsi rəy sorğuları yarışın siyasi qütblər arasında keçə biləcəyinə işarə edir.
Sorğulardan əldə edilən məlumatlar mərkəz siyasətinin nüfuz itirdiyini göstərərkən, hər hansı siyasi partiya dəstəyi və ya təcrübəsi olmayan Rinerin namizədlik addımı analitiklər tərəfindən sürpriz addım kimi qiymətləndirilir.
Ölkənin artan dövlət borclarına, yüksələn yaşayış xərclərinə və sosial bərabərsizliklərə diqqət çəkən Riner ayrı-seçkilik yaradan bəyanatlar əvəzinə ümumi ağıl, ədalət və qətiyyətə əsaslanan səmimi bir vizyona ehtiyac duyulduğunu bildirib.
İdman karyerasındakı mübarizə ruhuna istinad edən tanınmış idmançı Fransanın davamlı mübahisə edən peşəkar siyasətçilərdən daha çox xalqı birləşdirəcək bir yanaşmaya ehtiyacı olduğunu dilə gətirib.
Namizədliyinin rəsmi status qazanması üçün Fransa seçki qanunvericiliyinə əsasən yerli və milli səviyyədə seçilmiş səlahiyyətli şəxslərdən 500 imza toplamalı olan Qvadelupa əsilli idmançı sosial ümidi yenidən qurmaq naminə mübarizə aparacağını vurğulayıb.