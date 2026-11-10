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ABŞ Ukrayna məsələsində uğura zəmanət verə bilməz - Rubio

Dünya xəbərləri Xəbər 10 Noyabr 2026 03:23 (UTC +04:00)
ABŞ Ukrayna məsələsində uğura zəmanət verə bilməz - Rubio
Foto: Marko Rubio/X

Bakı. Trend:

ABŞ Ukrayna münaqişəsinin həlli üçün diplomatik təşəbbüslər irəli sürməyə davam edəcək, lakin danışıqların uğurla nəticələnəcəyinə zəmanət verə bilməz.

Bunu ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio Parisdə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

O qeyd edib ki, Vaşinqtonun əsas məqsədi tərəflər arasında danışıqları asanlaşdırmaq və diplomatik həllə nail olmaq üçün yeni ideyalar irəli sürməkdir.

Rubio ABŞ-nin bu istiqamətdə səylərini davam etdirəcəyini vurğulasa da, yekun nəticəyə zəmanət verməyin mümkün olmadığını bildirib.

Dövlət katibi bu açıqlamanı Əbu-Dabidə Ukrayna ilə bağlı keçirilməsi nəzərdə tutulan üçtərəfli danışıqlara hazırlıqla bağlı sualı cavablandırarkən verib.

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