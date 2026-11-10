  1. Əsas səhifə
  2. Dünya xəbərləri

Pit Heqset mümkün impiçmentdən narahat olmadığını bildirib

Dünya xəbərləri Xəbər 10 Noyabr 2026 05:08 (UTC +04:00)
Pit Heqset mümkün impiçmentdən narahat olmadığını bildirib
Foto: Pit Heqset / X

Bakı. Trend:

ABŞ-nin müdafiə naziri Pit Heqset ona qarşı mümkün impiçment prosedurundan narahat olmadığını bildirib.

Bu barədə Amerika mediası məlumat yayıb.

Mümkün vəzifədən uzaqlaşdırılması ilə bağlı suala cavab verən Heqset “Biz bundan narahat deyilik” deyib. O, noyabrın 10-da bu məsələ ilə bağlı mətbuat konfransı keçirəcəyini də bildirib.

Qeyd edək ki, Nümayəndələr Palatasının üzvü Tomas Massi Heqsetə qarşı impiçment təklifini yenidən səsverməyə çıxarmağı planlaşdırdığını açıqlayıb.

Bununla yanaşı, CNN-in məlumatına görə, ABŞ Prezidenti Donald Trampın siyasi mühitdə yaranmış vəziyyətə görə məsuliyyət daşıyacaq şəxslər axtara biləcəyi və Heqsetin mümkün namizədlərdən biri hesab olunduğu bildirilir. Tramp daha əvvəl müdafiə nazirinin fəaliyyətindən razı olduğunu bəyan edib.

Trend-i buradan izləyin

Xəbər lenti

Xəbər lenti

Bütün xəbərlər