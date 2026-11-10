Dünyaya ən çox ərzaq satan 11 ölkə - SİYAHI

Bakı.Trend:
2025-ci ildə qlobal kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac həcmi 15 faiz, ixracdan əldə olunan gəlirlər isə 24 faiz azalaraq 1,48 trilyon avroya (1,6 trilyon dollar) düşüb.
"CMBNews"un məlumatına görə, bu azalma əsasən dünya bazarında kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərinin aşağı düşməsi, logistika və sığorta xərclərinin artması, eləcə də geosiyasi gərginliklər və ticarət siyasətindəki qeyri-müəyyənliklə əlaqədardır.
2025-ci ildə qlobal kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracının ümumi həcmi təxminən 2,3 milyard ton təşkil edib. Bir sıra regionlarda tələbatın zəifləməsi, idxalçıların daha ucuz məhsullara üstünlük verməsi və təchizat zəncirindəki problemlər beynəlxalq ticarətə mənfi təsir göstərib.
Braziliya əsas ixracatçı ölkələrdən biri olaraq mövqeyini qoruyub. Ölkənin soya ixracından əldə etdiyi gəlir 40,3 milyard avro, mal əti ixracından 15,4 milyard avro, qəhvə ixracından 13,8 milyard avro, şəkər ixracından isə 13,1 milyard avro olub.
Cənub-Şərqi Asiyada İndoneziya və Malayziya palma yağı ixracında aparıcı mövqelərini saxlayıblar. İndoneziyanın bu məhsul üzrə ixrac gəliri 22,6 milyard avro, Malayziyanın gəliri isə 13,7 milyard avro təşkil edib.
ABŞ-nin qarğıdalı ixracından əldə etdiyi gəlir 17,5 milyard avro, soya ixracından əldə etdiyi gəlir isə 15,3 milyard avro olub. Hindistanın düyü ixracı üzrə gəlirləri 10,1 milyard avronu ötüb.
Ümumilikdə, 2025-ci ildə qlobal kənd təsərrüfatı ticarətində ixrac həcmlərinin azalması ilə müqayisədə gəlirlərin daha kəskin geriləməsi bazarda qiymət təzyiqlərinin gücləndiyini və ixracatçıların gəlirliliyinin azaldığını göstərir.
2025-ci ildə əsas ixracatçı ölkələrin kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə ixrac gəlirləri:
Kənd təsərrüfatı məhsullarının ən iri ixracatçıları:
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ABŞ – 181,3 milyard dollar
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Braziliya – 144,4 milyard dollar
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Çin – 74,8 milyard dollar
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Kanada – 66,6 milyard dollar
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Meksika – 49,9 milyard dollar
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İndoneziya – 49,7 milyard dollar
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Avstraliya – 45,8 milyard dollar
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Hindistan – 45,5 milyard dollar
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Tailand – 41,8 milyard dollar
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Fransa – 38,7 milyard dollar
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Rusiya – 28,3 milyard dollar