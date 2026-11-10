Region Liqasında yeni mövsümə start verildi

Bakı. Trend:
AFFA Region Liqasının 2026/2027-ci illər mövsümünə yeni formatda start verilib.
Noyabrın 7-dən 9-dək AFFA Futbol Layihələri Şöbəsinin rəhbərliyi və Regional Futbol Federasiyalarının iştirakı ilə keçirilən ilk turun oyunlarında 70-dən çox komanda mübarizə aparıb.
Bu mövsüm Bakı, Mərkəz, Şimal, Cənub, Qarabağ, Şimal-Qərb və Qərb regionları ilə yanaşı, uzun fasilədən sonra Naxçıvan komandaları da yarışa qoşulub.
Qeyd edək ki, AFFA Region Liqası 2027-ci ilin may ayınadək davam edəcək.
İlk turun nəticələri:
Bakı regionu
Ramana FK – City Baku 6-4
Capital Baku – Fencing İK 1-3
Xan Çinar FK - İRS FK 2-3
İnşaatçı PİK – Cənclər Birliyi Bakı PFK 0-5
Əmirli FK – İCBFA 13-0
Lokomotiv Baku FK – Xəzər Binəqədi 1-4
Caspian FC - Cəngi 0-1
Qarabağ regionu
Naftalan Gəncləri FK – Laçın PFK 7-0
Naftalan FK – Pambıqçı FK 2-1
Goranboy OİK FK – Ərgünəş-Füzuli 0-5
Naxçıvan regionu
Sədərək FK – Sirab FK 0-11
Babək FK – Altay FK 0-1
Əlincə FK - Ordubad FK 7-2
Xok FK – Arpaçay FK 0-1
Cənub regionu
Kürsəngi FK – Zəfər 44 13-0
Viləş PFK – Cəlilabad FK 1-1
Biləsuvar FK – Xıdırlı Salyan FK 7-1
Şimal regionu
Qaradağ Şıxlar – Ələt FK 0-5
Xudat City – Qobu PFK 4-1
Qobustan FK - Vətən Naminə 2-2
Universal FA – Mübariz (Binə) FK 6-1
Mərkəz regionu
Olimpik Sabirabad – Mil İK 2-2
Aran FK (Beyləqan) – Sabirabad FK 4-0
Mərcanlı FK – Araz (İmişli) 5-1
Məzrəli FK – İnşaatçı FK 0-7
Şimal-Qərb və Qərb regionları
Ərəş Sporting – Göygöl FK 1-2
Göyəzən PFK – Balakən FK 2-2
Gənclik (Şəki) – Şəfəq FC 0-3
VT Gəncə FK – Qovlar PFK 2-4