Fars körfəzində hücum nəticəsində BƏƏ şirkətinə məxsus gəmi zədələnib

Bakı. Trend:
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Fars körfəzindəki ərazi sularında baş verən hücum nəticəsində "ADNOC Logistics & Services" şirkətinə məxsus gəmi zədələnib.
Bu barədə şirkətin açıqlamasında bildirilib.
"ADNOC Logistics & Services" şirkəti noyabrın 10-da günorta saatlarında BƏƏ-nin Fars körfəzindəki ərazi sularında baş verən hücum nəticəsində gəmilərindən birinin zədələndiyini təsdiqləyib.
Bildirilib ki, hazırda ixtisaslaşmış qruplar hadisənin nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində iş aparırlar.
Qeyd edək ki, "ADNOC Logistics & Services" enerji sektoru üçün dəniz logistikası xidmətləri göstərən Əbu-Dabi Milli Neft Şirkətinin (ADNOC) struktur bölməsidir.