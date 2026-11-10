Bolqarıstanda baş verən qəzada ölənlərin sayı 12-yə çatıb

Bakı. Trend:
Bolqarıstanda 50-dən çox avtomobilin iştirakı ilə baş verən zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsində ölənlərin sayı 12 nəfərə çatıb.
Qəza ilə əlaqədar noyabrın 11-də Bolqarıstanda matəm günü elan ediləcək.
Qəza səhər saatlarında qatı duman şəraitində, Yambol şəhəri yaxınlığında yerləşən "Frakiya" avtomagistralında baş verib.
Magistralın 289-cu və 294-cü kilometrləri arasındakı hissədə onlarla yük və minik avtomobili, eləcə də bir avtobus toqquşub.
Hadisə nəticəsində xəsarət alan təxminən 50 nəfər yaxınlıqdakı xəstəxanalara yerləşdirilib.