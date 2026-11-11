Almaniya Bundesveri Çin istehsalı dronların istifadəsini qadağan edib

Bakı. Trend:
Almaniya Bundesveri casusluq təhlükəsi ilə əlaqədar hərbi kazarma və poliqonlarda Çin istehsalı olan kiçik dronların istifadəsini qadağan edib.
DJI də daxil olmaqla, Çin şirkətlərindən alınmış dronların istismarı dayandırılacaq və onlar Avropa istehsalı olan cihazlarla əvəzlənəcək.
Bundan başqa, BYD, “Geely” və NIO markalı Çin avtomobillərinin hərbi obyektlərin ərazisinə daxil olmasına da məhdudiyyət qoyulub.
Bu avtomobillərin sahibi olan hərbçilərə nəqliyyat vasitələrini hərbi hissələrin ərazisindən kənarda saxlamaq tapşırılıb.