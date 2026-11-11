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ABŞ-də neft hasilatının 2026-cı ildə gündəlik 13,86 milyon barelə çatacağı gözlənilir

Dünya xəbərləri Xəbər 11 Noyabr 2026 01:48 (UTC +04:00)
ABŞ-də neft hasilatının 2026-cı ildə gündəlik 13,86 milyon barelə çatacağı gözlənilir
Foto: Artificial intelligence
Müzəffər İbrahimov
Müzəffər İbrahimov
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Bakı. Trend:

ABŞ-də neft hasilatının 2025-ci ildəki gündəlik 13,66 milyon bareldən 2026-cı ildə 13,86 milyon barelə yüksələcəyi proqnozlaşdırılır.

Bu ABŞ-nin Energetika Nazirliyin Enerji İnformasiya Administrasiyasının (EIA) hesabatında qeyd olunub.

Beləliklə, 2026-cı il üçün hasilat proqnozu əvvəlki hesabatla müqayisədə gündəlik 10 min barel artırılıb. Əvvəlki proqnoz 13,87 milyon barel təşkil edib.

EIA 2027-ci ildə ABŞ-da neft hasilatının gündəlik 14,3 milyon barelə çatacağını gözləyir. Bu göstərici əvvəlki proqnozla eyni səviyyədə saxlanılıb.

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