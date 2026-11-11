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Cared Kuşner Əbu-Dabidəki üçtərəfli danışıqları konstruktiv adlandırıb

Dünya xəbərləri Xəbər 11 Noyabr 2026 00:57 (UTC +04:00)
Cared Kuşner Əbu-Dabidəki üçtərəfli danışıqları konstruktiv adlandırıb
Foto: Jared Kushner / Facebook
Müzəffər İbrahimov
Müzəffər İbrahimov
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Bakı. Trend:

ABŞ Prezidenti Donald Trampın kürəkəni və danışıqlardakı nümayəndəsi Cared Kuşner çərşənbə axşamı Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əbu-Dabi şəhərində Rusiya, ABŞ və Ukrayna nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən üçtərəfli görüşləri konstruktiv adlandırıb.

Bu barədə Cared Kuşner "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

"Biz bugünkü konstruktiv danışıqların nəticələrindən ruhlanmışıq. Prezidentin tapşırığı ilə bu dağıdıcı müharibəyə son qoymaq, Ukraynanın suverenliyini, təhlükəsizliyini və rifahını, eləcə də Avropada davamlı sülhü təmin edəcək təhlükəsizlik razılaşmaları hazırlamaq üzərində işləyirik", – deyə Kuşner bildirib.

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