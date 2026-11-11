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DİQQƏT: Bu yollarda tıxac var - SİYAHI

Cəmiyyət Xəbər 11 Noyabr 2026 08:17 (UTC +04:00)
DİQQƏT: Bu yollarda tıxac var - SİYAHI
Foto: Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi
Müzəffər İbrahimov
Müzəffər İbrahimov
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Bakı. Trend:

Bakının bir neçə yollarında tıxac müşahidə olunur.

Bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

Bakı-Sumqayıt şosesi, “20 Yanvar” metro stansiyası istiqamətində;

Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

Tbilisi prospekti, “20 Yanvar” metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

Sabunçu-Zabrat şosesi, “Koroğlu” metro stansiyası istiqamətində;

Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən “20 Yanvar” metro stansiyası istiqamətində;

8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

Koroğlu Rəhimov küçəsi, Ak. Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

Aeroport şosesi, “Koroğlu” metro stansiyası istiqamətində;

Mikayıl Müşfiq küçəsi, “Badamdar” dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

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