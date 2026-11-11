Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Bakı. Trend:
Azərbaycanın "Azeri Light" markalı neftinin qiyməti İtaliyanın Augusta limanında CIF bazasında əvvəlki göstəricidən 1,5 ABŞ dolları və ya 1,49% ucuzlaşaraq 99,40 ABŞ dollarına enib.
Bu barədə Trend-ə neft bazarındakı mənbə məlumat verib.
Bildirilib ki, Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında “Azeri Light” markalı neftin bir barelinin qiyməti 1,05 dollar və ya 1,09% ucuzlaşaraq 95,13 ABŞ dolları təşkil edib.
"URALS" markalı xam neftin qiyməti əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 1,13 dollar və ya 1,65% azalaraq 67,30 dollar/barelə bərabər olub.
Şimal dənizində hasil edilən “Dated Brent” markalı neftin bir barelinin qiyməti əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 1,2 dollar və ya 1,31% azalaraq 90,56 dollar/barel təşkil edib.
Azərbaycanın 2026-cı il üçün dövlət büdcəsində neftin orta qiyməti 65 ABŞ dolları/barel olaraq hesablanıb.
"Trading Economics"in məlumatına görə, dünya bazarında xam neftin qiyməti çərşənbə günü bir barel üçün 86 dollardan yuxarı səviyyədə sabitləşib.
"Bununla belə, ABŞ və İran arasında gərginliyin azalması ilə bağlı əlamətlər fonunda qiymətlər son 11 həftənin minimum səviyyələrinə yaxın qalmaqda davam edib.
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İrana qarşı əlavə hərbi zərbələrə ehtiyac qalmaya biləcəyini bildirib. Bu açıqlama münaqişənin diplomatik yolla həll olunması ehtimalına dair nikbinliyi artırıb.
Eyni zamanda, Konqresdəki demokratlar münaqişənin başa çatdırılması üçün Tramp administrasiyasına təzyiq göstərmək məqsədilə hökumətin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı qarşıdan gələn son tarixdən istifadə etməyi nəzərdən keçirirlər.
Bununla yanaşı, Hörmüz boğazında gəmilərə qarşı hücumlar davam etsə də, Yaxın Şərqdən neft daşımaları müharibədən əvvəlki səviyyələrə demək olar ki, qayıdıb.
Lakin İran sülh danışıqlarına razılıq verməzdən əvvəl ABŞ-nin sanksiyalarının və dəniz blokadasının aradan qaldırılmasını tələb etdiyindən qeyri-müəyyənlik qalmaqdadır.
ABŞ-ın əsas neft markası olan WTI markalı xam neftin qiyməti oktyabrın sonundakı pik səviyyəsi ilə müqayisədə təxminən 20% ucuzlaşıb. Gərginliyin azalacağına dair gözləntilərin güclənməsi və regiondan neft ixracının bərpası nəticəsində qiymətlər son dövrdəki artımın böyük hissəsini itirib", - məlumatda qeyd edilib.