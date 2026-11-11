Prezident İlham Əliyevlə Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında səmimi dialoq (FOTO)

Bakı. Trend:
Xəbər verdiyimiz kimi, noyabrın 11-də Türkiyənin Antalya şəhərində BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 31-ci sessiyasının (COP31) Liderlər Sammiti keçirilib.
Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Birinci xanım Mehriban Əliyeva və onların qızları Leyla Əliyeva iştirak ediblər.
Dövlət başçısı Sammitdə iştirak etmək üçün Antalyada yerləşən Ekspo Mərkəzinə gəlib.
Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş Prezident İlham Əliyevi, digər dövlət və hökumət başçılarını, həmçinin Sammitdə iştirak edən nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərini qarşılayıblar.
Prezident İlham Əliyev və Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Sammit iştirakçılarının birgə foto çəkilişi zamanı səmimi söhbət ediblər.