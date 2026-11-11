EIA Azərbaycanda neft hasilatı proqnozlarını yeniləyib – Rəqəmlər

Bakı. Trend:
ABŞ Energetika Nazirliyinin Enerji İnformasiya Administrasiyası (EIA) Azərbaycanda neft və digər maye yanacaq hasilatının 2026-cı ildə gündəlik orta hesabla 550 min barel, 2027-ci ildə isə 530 min barel olacağını proqnozlaşdırır.
EIA-nın noyabr ayında açıqladığı "Qısamüddətli enerji perspektivi" ("Short-Term Energy Outlook") hesabatına əsasən, bu göstəricilər 2025-ci ildə qeydə alınmış gündəlik orta hesabla 580 min barel hasilatla müqayisədə azalma deməkdir.
Hesabatın cədvəlində Azərbaycanın hasilatı üzrə proqnozlar rüblər və illər üzrə təqdim olunub. Belə ki, 2026-cı ilin birinci rübündə gündəlik hasilatın 560 min barel, ikinci və üçüncü rüblərində 550 min barel, dördüncü rübündə də eyni səviyyədə olacağı gözlənilir.
Beləliklə, 2026-cı il üzrə orta gündəlik hasilatın 2025-ci illə müqayisədə 30 min barel azalaraq 550 min barelə enəcəyi proqnozlaşdırılır.
2027-ci ildə isə Azərbaycanda neft və digər maye yanacaqların orta gündəlik hasilatının 530 min barelə qədər azalacağı proqnozlaşdırılır. Bu, 2026-cı ilin gözlənilən göstəricisindən 20 min barel və ya təxminən 3,6 faiz azdır.
EIA-nın hesablamalarına görə, 2027-ci ilin birinci rübündə Azərbaycanda gündəlik hasilat 540 min barel təşkil edəcək. İkinci rübdə bu göstəricinin 530 min barelə, üçüncü və dördüncü rüblərdə isə 520 min barelə enəcəyi gözlənilir.
Beləliklə, proqnozlar 2027-ci il ərzində hasilatın mərhələli şəkildə azalacağını göstərir. Xüsusilə ilin ikinci yarısında gündəlik hasilatın 520 min barel səviyyəsində qərarlaşacağı ehtimal edilir.
Hasilatın illər üzrə dinamikası
EIA-nın hesabatında Azərbaycanın hasilat göstəriciləri əvvəlki illərlə müqayisədə də təqdim olunub. Belə ki, 2025-ci ildə ölkədə neft və digər maye yanacaqların orta gündəlik hasilatı 580 min barel səviyyəsində qiymətləndirilib. 2026-cı il üçün bu rəqəmin 550 min barel, 2027-ci il üçün isə 530 min barel olacağı gözlənilir.
Bu rəqəmlər əsasında, 2027-ci ildə hasilatın 2025-ci illə müqayisədə gündəlik 50 min barel və ya təxminən 8,6 faiz aşağı olacağı proqnozlaşdırılır.
Qeyd edək ki, EIA-nın noyabr proqnozunda 2027-ci il üzrə Azərbaycanın gündəlik hasilat göstəricisi əvvəlki ayın proqnozu ilə müqayisədə dəyişdirilməyib. Agentlik ötən ay da həmin il üçün orta gündəlik hasilatı 530 min barel səviyyəsində qiymətləndirmişdi.
Region üzrə göstəricilər
Hesabatda Avrasiya regionu üzrə də hasilat proqnozları yer alıb. EIA-nın qiymətləndirməsinə əsasən, regionda neft və digər maye yanacaqların ümumi hasilatı 2025-ci ildə gündəlik orta hesabla 13,67 milyon barel, 2026-cı ildə 13,35 milyon barel, 2027-ci ildə isə 13,32 milyon barel təşkil edəcək.
Azərbaycanla yanaşı, regionun digər mühüm hasilatçıları olan Rusiya və Qazaxıstan üzrə də göstəricilər açıqlanıb. Rusiyada gündəlik hasilatın 2025-ci ildəki 10,53 milyon bareldən 2026-cı ildə 10,34 milyon barelə, 2027-ci ildə isə 10,27 milyon barelə enəcəyi proqnozlaşdırılır. Qazaxıstanda isə bu göstəricinin müvafiq olaraq 2,15 milyon, 2,05 milyon və 2,14 milyon barel olacağı gözlənilir.