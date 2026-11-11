Azərbaycanın dövlət büdcəsində 4,8 milyard manat profisit yaranıb

Bakı. Trend:
2026-cı ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirləri 33 milyard 569,6 milyon manat, xərcləri isə 28 milyard 761,4 milyon manat təşkil edib. Nəticədə dövlət büdcəsində 4 milyard 808,2 milyon manat profisit (artıqlıq) yaranıb.
Dövlət Statistika Komitəsinin yaydığı məlumata əsasən, hesabat dövründə dövlət büdcəsinin gəlirləri ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə nominal ifadədə 2,1 faiz artıb. Müqayisə üçün, 2026-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında gəlirlərin illik artım tempi 0,6 faiz təşkil edib. Beləliklə, oktyabr ayının yekunları üzrə büdcə gəlirlərinin artım tempində 1,5 faiz bəndi yüksəlmə qeydə alınıb.
Dövlət büdcəsinin xərclərində də artım müşahidə olunub. Belə ki, yanvar-oktyabr aylarında büdcə xərcləri əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə nominal ifadədə 3,8 faiz artıb. Yanvar-sentyabr aylarında bu göstərici 2,8 faiz təşkil edirdi. Bu da xərclərin illik artım tempinin 1 faiz bəndi yüksəldiyini göstərir.
Büdcə gəlirlərinin xərcləri üstələməsi nəticəsində yaranan 4,8 milyard manatlıq profisit dövlət maliyyəsinin hesabat dövrünü artıqlıqla başa vurduğunu göstərir.
Dövlətin maliyyə dayanıqlılığını xarakterizə edən digər mühüm göstəricilərdən biri strateji valyuta ehtiyatlarıdır. 2026-cı il oktyabrın 31-nə Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 88 milyard 550,6 milyon ABŞ dollarına çatıb. Bu, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7,3 faiz çoxdur. Müqayisə üçün, yanvar-sentyabr aylarının sonuna strateji valyuta ehtiyatlarının illik artımı 9,7 faiz təşkil etmişdi.
Xarici dövlət borcunda isə azalma qeydə alınıb. Belə ki, 2026-cı il oktyabrın 31-nə Azərbaycanın xarici dövlət borcu 4 milyard 481,2 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Bu, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7,7 faiz azdır. Yanvar-sentyabr aylarının sonuna olan göstərici ilə müqayisədə isə illik azalma 7,8 faiz təşkil edib.
Bank sektorunun iqtisadiyyata maliyyə dəstəyi və əhalinin bank sistemindəki yığımlarında da müsbət dinamika müşahidə olunub.
Belə ki, 2026-cı il sentyabrın 30-na iqtisadiyyata kredit qoyuluşlarının həcmi 35 milyard 739,4 milyon manat təşkil edib. Bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə nominal ifadədə 15,1 faiz artım deməkdir. Yanvar-sentyabr aylarının sonuna olan göstəricidə isə kredit qoyuluşlarının illik artımı 14,5 faiz səviyyəsində qeydə alınmışdı.
Əhalinin banklardakı əmanətlərində də artım daha yüksək olub. Hesabat tarixinə fiziki şəxslərin banklardakı əmanətlərinin həcmi 18 milyard 840,2 milyon manata çatıb. Bu göstərici ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 19,3 faiz çoxdur. Müqayisə üçün, yanvar-sentyabr aylarının sonuna əmanətlərin illik artım tempi 17,8 faiz təşkil edib.