Türkiyə ilk atom elektrik stansiyasının işə salınacağı tarixi açıqladı

Bakı.Trend:
Türkiyənin ilk atom elektrik stansiyası olan “Akkuyu” AES-in 1-ci enerji blokunun fiziki işə salınması istismara verməzdən əvvəl sınaq-sazlama işləri başa çatdıqdan sonra dekabr ayında planlaşdırılır.
"TRT Haber"in məlumatına görə, bu barədə Türkiyənin energetika naziri Alparslan Bayraktar BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə 31-ci Konfransı (COP31) çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
“İşə salınma dekabr ayına planlaşdırılır, buna ümid edirik. Bütün sınaqların uğurla başa çatdırılması vacibdir”, – deyə nazir konkret günü açıqlamadan bildirib.
“Rosatom”un rəhbəri Aleksey Lixaçov isə çərşənbə günü Minskdə jurnalistlərə açıqlamasında dövlət şirkətinin AES-in birinci enerji blokunun fiziki işə salınmasına bir addım qaldığını bildirmişdi.
“Akkuyu” AES Türkiyənin ilk atom elektrik stansiyasıdır və “Rosatom” dövlət korporasiyası tərəfindən inşa edilir. Layihə Rusiya istehsalı olan VVER-1200 tipli 3+ nəsil reaktorlarla təchiz edilmiş dörd enerji blokundan ibarətdir. Hər bir enerji blokunun gücü 1 200 MVt təşkil edəcək.