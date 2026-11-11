22 yaşlı futbolçu məşqdə qəfil öldü

Bakı.Trend:
Fransanın “Sen-Deni” klubunun futbolçusu Vanis Onsor vəfat edib. 22 yaşlı idmançının məşq zamanı ürəyi dayanıb.
Bu barədə futbolçunun yetirməsi olduğu “Ruan 1899” klubunun mətbuat xidməti X sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
“‘Ruan 1899’ futbol klubu bu gün səhər Vanis Onsorun qəfil vəfatı xəbərini böyük kədərlə qarşılayıb. O, ‘Sen-Deni’ klubu ilə məşq zamanı ürəyinin dayanması nəticəsində dünyasını dəyişib. Gənclər və əvəzedici komandaların heyətində qırmızı formanı geyinmiş futbolçu klubumuzun yetirməsi olub”, – deyə klubun bəyanatında bildirilib.
Onsor “Ruan 1899”un əsas komandasında Fransa çempionatının üçüncü divizionu olan Milli Liqada üç oyun keçirib və bir qol vurub. Futbolçu yanvar ayında “Fler” klubundan “Sen-Deni”yə keçib.