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22 yaşlı futbolçu məşqdə qəfil öldü

Dünya xəbərləri Xəbər 11 Noyabr 2026 17:08 (UTC +04:00)
22 yaşlı futbolçu məşqdə qəfil öldü
Foto: Ruan 1899/X
Fərhad Məmmədov
Fərhad Məmmədov
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Bakı.Trend:

Fransanın “Sen-Deni” klubunun futbolçusu Vanis Onsor vəfat edib. 22 yaşlı idmançının məşq zamanı ürəyi dayanıb.

Bu barədə futbolçunun yetirməsi olduğu “Ruan 1899” klubunun mətbuat xidməti X sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

“‘Ruan 1899’ futbol klubu bu gün səhər Vanis Onsorun qəfil vəfatı xəbərini böyük kədərlə qarşılayıb. O, ‘Sen-Deni’ klubu ilə məşq zamanı ürəyinin dayanması nəticəsində dünyasını dəyişib. Gənclər və əvəzedici komandaların heyətində qırmızı formanı geyinmiş futbolçu klubumuzun yetirməsi olub”, – deyə klubun bəyanatında bildirilib.

Onsor “Ruan 1899”un əsas komandasında Fransa çempionatının üçüncü divizionu olan Milli Liqada üç oyun keçirib və bir qol vurub. Futbolçu yanvar ayında “Fler” klubundan “Sen-Deni”yə keçib.

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