Roborock ağıllı təmizlik texnologiyalarından qlobal liderliyə

Bakı. Trend:
Müasir təmizlik cihazlarından gözləntilər tozun toplanması ilə məhdudlaşmır. Müxtəlif döşəmələrə uyğunlaşma, çirklənməyə nəzarət və avtomatlaşdırılmış qulluq da əhəmiyyət daşıyır. Roborock bu istiqamətdə robot və yuyucu tozsoranlar təqdim edir.
Qlobal mövqe və innovasiya
170-dən çox ölkə və regionda mövcud olan Roborock, şirkətin 2026-cı ilin ilk yarısı üzrə nəticələrinə əsasən, tədqiqat və inkişafa 720 milyon RMB yatırıb.
IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker-in 2026-cı ilin birinci yarısı üzrə məlumatlarına görə, brend robot tozsoranlarda göndəriş sayı və satış dəyəri üzrə qlobal birincidir. Euromonitor International isə Roborock-u 2025-ci ildə pərakəndə satış dəyəri üzrə qlobal birinci kimi qiymətləndirib.
Ağıllı təmizlik cihazları sahəsində qlobal lider olaraq Roborock və Real Madrid C.F. bir neçə mövsüm ərzində birlikdə irəliləyəcək və mükəmməlliyə şahid olaraq yeni zirvələrə birlikdə yüksələcəklər.
Gündəlik təmizliyi avtomatlaşdıran robot
Roborock Qrevo Curv 2 Flow modelində Spiraflow Real-Time Self-Cleaning Mop rulonu iş zamanı fasiləsiz yaxalayır, çirkli suyun döşəməyə qaytarılmasının qarşısını alır.
Edge-Adaptive Roller Mop divar kənarlarına uzanır. Xalçaya keçdikdə rulon 15 mm qalxır, Innovative Roller Shield qoruyucu maneə yaradır. Model 20 000 Pa sorulma gücünə malikdir. PreciSense LiDAR Navigation və Reactive AI Obstacle Recognition marşrutun planlaşdırılmasına və maneələrin tanınmasına kömək edir. Dok-stansiya rulonu 75°C su ilə yuyur, 55°C isti hava ilə qurudur.
Bu xüsusiyyətlər sərt döşəmə ilə xalçanın bir arada olduğu evlərdə gündəlik toz və qırıntıların təmizlənməsini asanlaşdırır. Rulonun qalxması və qoruyucu maneə döşəmənin yuyulması zamanı xalçanın islanmasının qarşısını almağa kömək edir.
Buxar və isti su ilə təmizlik
Roborock F25 Ultra-nın VaporFlow™ texnologiyası 180°C buxarla qurumuş ləkələri yumşaldır. WaveFlow™ yağlı çirklənmələr üçün axar isti sudan istifadə edir. 86°C göstəricisi daxili qızdırıcının çıxışında ölçülür.
22 000 Pa sorulma gücünə malik modeldə DirTect® sensoru sorulmanı və su axınını çirklənməyə uyğun tənzimləyir. İstehsalçının sınaqlarına əsasən, Auto rejimində iş müddəti 60 dəqiqəyə qədərdir. Model Better Homes & Gardens-in 2026 Clean House Awards mükafatına layiq görülüb.
Məsələn, yemək hazırladıqdan sonra mətbəx döşəməsində qalan yağlı izlər üçün isti su rejimindən, qurumuş qida ləkələri üçün isə buxar rejimindən istifadə etmək olar. Çirklənməyə uyğun avtomatik tənzimləmə tez-tez təmizlik tələb olunan ailə evlərində gündəlik işi asanlaşdırır.
Azərbaycanda alış imkanları
Hər iki modeli Baku Electronics, İrşad, Kontakt və Technohome mağazalarından, həmçinin Baku Electronics, İrşad və Kontakt-ın rəsmi onlayn mağazalarından əldə edə bilərsiniz. Hissəli ödəniş imkanı da mövcuddur; şərtlər satıcı tərəfindən təqdim olunur.
Black Friday kampaniyası çərçivəsində kampaniyada iştirak edən satış şəbəkələrində Qrevo Curv 2 Flow və F25 Ultra xüsusi qiymətlərlə təqdim olunacaq. Xüsusi təkliflər və məhsulla bağlı yeniliklərdən xəbərdar olmaq üçün Roborock-un rəsmi Instagram (@roborock.az) və TikTok (@roborock.az) hesablarını izləyin.