Qırğızıstan COP31-də dağlıq ölkələr üçün üzvi kənd təsərrüfatının inkişafı proqramını təklif edib

Bakı. Trend:
Qırğızıstan dağlıq ölkələrin davamlı kənd təsərrüfatının inkişafına və dağlıq regionların iqlim dəyişmələrinə davamlılığının artırılmasına yönəlmiş 2027–2032-ci illər üçün “Dağlıq ölkələrin üzvi əraziləri – torpaqların və ekosistemlərin karbon potensialı, iqlim və ərzaq təhlükəsizliyi” adlı beynəlxalq proqramın hazırlanmasını təklif edib.
Bu barədə Qırğızıstanın Su Ehtiyatları, Kənd Təsərrüfatı və Emal Sənayesi Nazirliyi məlumat yayıb.
Təşəbbüs 2026-cı il noyabrın 10-da Türkiyənin Antalya şəhərində BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının (COP31) 31-ci sessiyası çərçivəsində nazirlik tərəfindən təşkil olunan üzvi kənd təsərrüfatına həsr edilmiş tematik tədbirdə təqdim olunub.
Tədbiri açan nazir müavini Mirbek Duyşeyev üzvi kənd təsərrüfatı sahəsində dövlət siyasətinin əsas prioritetlərini açıqlayıb və “Üzvi ərazilər” təşəbbüsünü təqdim edib.
Çıxışı zamanı o, torpaqların bərpası, dağ ekosistemlərinin qorunması və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə üçün üzvi istehsalın inkişafının vacibliyini vurğulayıb. Qırğızıstanın 2025–2029-cu illər üçün Üzvi İstehsalın İnkişafı Proqramına da xüsusi diqqət yetirilib.
Tədbir çərçivəsində Qırğızıstan 2027–2032-ci illər üçün “Dağlıq ölkələrin üzvi əraziləri – torpaqların və ekosistemlərin karbon potensialı, iqlim və ərzaq təhlükəsizliyi” adlı beynəlxalq proqramın hazırlanmasına başlanılmasını təklif edib.
Təşəbbüs dağlıq ərazilərin davamlı inkişafına dəstək göstərmək məqsədilə dağlıq dövlətləri, beynəlxalq təşkilatları, elmi ictimaiyyəti və maliyyə institutlarını bir araya gətirməyi nəzərdə tutur.
Dağlıq ölkələr iqlim dəyişmələrinin nəticələrinə qarşı xüsusilə həssasdır. Torpaqların sürətlə deqradasiyaya uğraması, su ehtiyatlarının azalması, təbii ekosistemlərin dəyişməsi və kənd təsərrüfatının dayanıqlığının zəifləməsi ekoloji, iqtisadi və sosial məsələləri nəzərə alan kompleks həll yollarını tələb edir.
“Üzvi ərazilər” təşəbbüsü dağlıq regionların davamlı inkişafı üçün yeni model nəzərdə tutur. Bu model ekoloji cəhətdən təmiz kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsini, torpaqların münbitliyinin bərpasını, biomüxtəlifliyin qorunmasını, su ehtiyatlarından səmərəli istifadəni, suya qənaət edən və iqlim dəyişmələrinə davamlı texnologiyaların tətbiqini, eləcə də yerli fermerlərin və emal müəssisələrinin dəstəklənməsini əhatə edir.
2027–2032-ci illər üçün təklif olunan proqram dağlıq ölkələrdə pilot üzvi ərazilərin yaradılmasını, torpaqların və ekosistemlərin karbonu udmaq və toplamaq potensialının qiymətləndirilməsi üçün iqlim monitorinqi sisteminin tətbiqini, həmçinin beynəlxalq iqlim fondlarından və investisiya institutlarından maliyyələşmənin cəlb edilməsini nəzərdə tutur.
Tədbirdə nazirliyin, Qırğızıstanın Torpaq və Meşə İstifadəçiləri Assosiasiyasının, BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO), eləcə də Filippin nümayəndəsi çıxış edib.
İştirakçılar üzvi kənd təsərrüfatı, torpaqların bərpası, iqlim maliyyələşdirilməsi və beynəlxalq investisiyaların cəlb edilməsi sahələrində təcrübə, qabaqcıl təcrübə nümunələri və təkliflər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.
Tədbirin yekununda Qırğızıstan beynəlxalq tərəfdaşları 2027-ci il oktyabrın 21–23-də Bişkekdə keçiriləcək “Bişkek+25” adlı İkinci Qlobal Dağ Sammitində iştirak etməyə dəvət edib.
Tematik tədbir Qırğızıstanın üzvi kənd təsərrüfatı, iqlim dəyişmələrinə davamlılığın artırılması və dağlıq ərazilərin davamlı inkişafı sahəsində beynəlxalq təşəbbüslərinin təşviqi, eləcə də çoxtərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün mühüm platforma olub.