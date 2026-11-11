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Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva COP31 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda olub (FOTO)

Cəmiyyət Xəbər 11 Noyabr 2026 19:51 (UTC +04:00)
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva COP31 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda olub (FOTO)
Foto: AZƏRTAC

Bakı. Trend:

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 31-ci sessiyası (COP31) çərçivəsində noyabrın 11-də Azərbaycan pavilyonunda olub.

Pavilyonla tanış olan Leyla Əliyevaya burada nümayiş etdirilən stendlər və təqdim edilən layihələr barədə məlumat verilib.

Xatırladaq ki, pavilyonda Azərbaycanın şəhərləri, təbiəti, iqlimi, təhsil və səhiyyə sistemləri, turizm imkanları, nəqliyyat infrastrukturu barədə məlumatlar qabaqcıl texnoloji imkanlar vasitəsilə təqdim olunur. Burada ziyarətçilər Azərbaycanın milli mətbəx nümunələrindən də dadırlar.

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva COP31 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda olub (FOTO)
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva COP31 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda olub (FOTO)
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva COP31 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda olub (FOTO)
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva COP31 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda olub (FOTO)
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva COP31 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda olub (FOTO)
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva COP31 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda olub (FOTO)
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva COP31 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda olub (FOTO)
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva COP31 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda olub (FOTO)
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva COP31 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda olub (FOTO)
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva COP31 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda olub (FOTO)
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva COP31 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda olub (FOTO)
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva COP31 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda olub (FOTO)
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva COP31 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda olub (FOTO)
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva COP31 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda olub (FOTO)
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva COP31 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda olub (FOTO)
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva COP31 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda olub (FOTO)

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