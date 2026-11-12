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Çin ABŞ-yə münasibətdə sabit və ardıcıl siyasət yürüdür - Van İ

Dünya xəbərləri Xəbər 12 Noyabr 2026 00:25 (UTC +04:00)
Çin ABŞ-yə münasibətdə sabit və ardıcıl siyasət yürüdür - Van İ
Foto: Çin XİN-in saytı

Bakı. Trend:

Çin xarici işlər naziri Van İ ABŞ dövlət katibi Marko Rubio ilə telefon danışığı zamanı Pekinin Vaşinqtona münasibətdə sabit və ardıcıl xarici siyasət yürütdüyünü bildirib.

Bu barədə Çin Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında qeyd olunub.

"Çinin ABŞ-yə münasibətdə siyasəti sabit və ardıcıl olaraq qalır. Çin Amerika tərəfi ilə qarşılıqlı əlaqələri və əməkdaşlığı gücləndirməyə, fikir ayrılıqlarını və həssas məsələləri lazımi qaydada tənzimləməyə hazırdır", – deyə nazirliyin məlumatında Van İnin sözləri sitat gətirilib.

Van İ amerikalı həmkarına, həmçinin gələn həftə Çinin Şençjen şəhərində keçiriləcək Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (APEC) sammitinin uğurla keçirilməsi üçün tərəflərin bir-birinə dəstək göstərməli olduğunu bildirib.

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